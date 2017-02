Pojištění domácnosti: Jak klientovi správně nastavit smlouvu?

Pojištění domácnosti je bezesporu dobrá věc pro každého klienta, který nechce žít v nejistotě. Ruku na srdce, nikdo totiž nemůže vědět, co se v životě může přihodit a během mžiku se z nás klidně mohou stát bezdomovci. Klíčové však je mít nastavenou smlouvu o pojištění domácnosti dobře. Jak poskytnout vašemu klientovi tu nejlepší pojistnou smlouvu? To se hnedka dozvíte! :-)



Pojistná hodnota by měla odpovídat ceně všech věcí, které váš klient v bytě má. A opravdu všech. Pojištění domácnosti se vztahuje nejen na věci umístěné v bytě a v prostorách v jeho půdorysu, ale i na věci, které se nacházejí v uzamčených nebytových prostorách a v prostorách, které k bytu náležejí, ale jsou umístěny mimo jeho půdorys – tedy ve sklepě, komoře či garáži – a ve společných částech domu – chodby, schodiště, prádelna, sušárna, kočárkárna, v němž se byt nachází. Pojištěny jsou i věci, které jsou umístěny na pozemku, který k bytu nebo rodinnému domu přináleží, pokud jejich vlastnosti či charakter venkovní umístění umožňuje – např. zahradní nábytek, houpačka apod.





































































































Co může vašemu klientovi hrozit?

Při nastavování pojistné smlouvy si s klientem promyslete, jaká nebezpečí mu hrozí. Pokud například jeho dům stojí na kopci, asi není úplně velká pravděpodobnost, že by se ho týkaly povodně. U pojištění zohledněte i plochu klientovy domácnosti.



Důležité je, aby váš klient byl pojištěn hlavně proti požáru, výbuchu, škod z kouře, vichřici, krupobití. Dále svému klientovi poraďte pojištění proti vodovodním škodám, škodám z přepětí nebo zkratu či zlodějům. Pojistit svého klienta můžete proti vykradení domu či bytu. A to třeba jen na dobu, kdy bude na dovolené.

Kdy se pojištění domácnosti vašemu klientovi vyplatí?

Ze statistik pojišťoven vyplývá, že nejčastější příčinou škod v domácnosti jsou vodovodní škody a škody vzniklé přepětím či zkratem.



To jsou ale „malé“ škody ve srovnání se škodami fatálními. Tyto situace mohou vašeho klienta srazit až na ekonomické dno. Díky doplňkovým pojištěním můžete s klientem vytvořit pojištění na míru tak, aby zahrnulo všechna rizika, kterých se bojí.

Jaké jsou nejčastější chyby při sjednání životního pojištění?

Nejčastěji jde o neaktualizaci pojistných smluv. Proto u svého klienta berte v potaz, že jak život plyne, mění se i klientův majetek či vybavení jeho bytu. Proto dbejte na to, aby pojištění domácnosti bylo každé 2 - 3 roky klientovi aktualizované. Nejčastějšími důvody pro aktualizaci jsou rekonstrukce, pořízení nového vybavení.



Dále svému klientovi zdůrazněte, že na pojištění neušetří. Pár stovek ušetřených ročně by ho v závěru mohlo přijít velice draho.

Klientovi navrhněte spojení pojištění domácnosti s pojištěním občanské odpovědnosti

S novým občanským zákoníkem vzrostla i důležitost pojištění odpovědnosti. Je potřeba mít to na paměti. Pojištění odpovědnosti v běžném občanském životě se vztahuje na škody na zdraví, majetku a zvířatech, ale také na škody finanční, nemajetkové i regresní nároky pojišťoven.



Pojištěni jsou přitom všichni členové společné domácnosti (manžel/manželka, druh/družka, registrovaný partner, osoby příbuzné v linii přímé, děti nevlastní, osvojené či v pěstounské péči do věku 26 let a další). Pojištění se vztahuje také na škody, které způsobí vlastní (opatrovaná) domácí či drobná hospodářská zvířata.



