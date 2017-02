Rozbřesk: Euro zůstává pod tlakem politiky

Dnešní setkání euroskupiny (ministři financí eurozóny) je jednou z posledních šancí, jak “přiklepnout” Řecku další dávku pomoci ještě před nizozemskými volbami (15. března). Nic ale nenasvědčuje tomu, že by se právě dnes měly “prolomit ledy”.

Neshoda mezi věřiteli přetrvává a Mezinárodní měnový fond se nechce na pomoci podílet, pokud nebude program postaven na realističtějších cílech (pro řecký primární deficit) a tím pádem i pokud nebude jeho součástí výraznější osekání řeckého dluhu. Bez zaručené účasti MMF zase bude chtít dnes těžko kývnout na uvolnění peněz Berlín. Ten (a není sám) nevěří, že Evropská komise bude sama dostatečně přísná při kontrole řeckých účtů. Do velkých červencových splátek Řecka je sice ještě dost času, ale dohoda může být uprostřed volebního maratonu daleko složitější.

Nizozemí je podobně jako Německo odpůrcem jakéhokoliv výraznějšího odpouštění řeckého dluhu a je rovněž skeptické vůči pokračování programu bez MMF. Po nizozemských volbách uprostřed března přitom přijdou relativně brzo také francouzské prezidentské volby (23.4. / 7.5.). Jejich velkým tématem bude návrh Marine Le Penové opustit euro…, něco, o čem čím dál častěji mluví i řečtí politikové. I proto si bude přát většina stávajících evropských politiků dohodu s Řeckem co nejdříve. I když dnes na setkání ministrů financí těžko dojde k pokroku, k řešení bychom se mohli přiblížit ve středu po setkání šéfky MMF Christine Lagardové s německou kancléřkou Angelou Merkelovou.



Mezitím uvidíme, zda se rostoucí politické napětí v eurozóně nepodepsalo na do dnešní chvíle optimistických vyhlídkách podnikového sektoru - budou zveřejněny první odhady podnikatelských nálad za únor (PMI). My počítáme pouze s kosmetickým poklesem, který by měl dál ukazovat na dobrý start do roku 2017.

FOREX

Region

Zlotý v pátek ignoroval domácí makroekonomická čísla a navzdory velmi slušnému výkonu průmyslu v úvodu nového roku (okořeněnému rychlejším růstem cen PPI a dobrým výkonem maloobchodu) oslabil na dvoutýdenní minima vůči euru. Během dne přitom oslaboval i forint.



Nadcházející týden není z hlediska regionálních událostí tradičně příliš zajímavý. Pozornost se tak soustředí na hlavní trhy, kde minimálně zpočátku týdne bude dominovat dění kolem Řecka.



EUR/USD/GBP

Eurodolar se při absenci nových makroekonomických dat dostává pod tlak evropské politiky, když kromě francouzských prezidentských voleb vstupují do hry i hrátky na politické scéně v Itálii (bývalý premiér Renzi rezignoval na lídra Demokratické strany) a také startující kampaň na parlamentní volby v Holandsku. Ve všech případech jde o rizikové faktory pro společnou evropskou měnu, takže není divu, že zůstává pod mírným tlakem.



Dnes je navíc v USA svátek a trhy jsou zavřeny, takže evropské události budou mít na trhu prim, přičemž volatilita asi zůstane nízká.