Akcie na maximech ženou investory do vína

Globální zotavení akcií žene některé investory také do vín. Ceny těch kvalitních se vyšplhaly na nejvyšší hodnoty od října 2011 díky spekulacím, že ceny akcií pohybující se blízko rekordních maxim jsou připravené k poklesu. Víno a fondy, které ho kupují, jsou na tom po rozhodnutí Británie opustit Evropskou unii a po vítězství Donalda Trumpa v amerických prezidentských volbách podobně jako zlato, tedy jako uchovatel hodnoty v nejistých časech, píše agentura Bloomberg.



"Příznivé makroekonomické podmínky, omezené dodávky a robustní poptávka budou i nadále řídit trh," řekl investiční manažer londýnského fondu Wine Investment Fund Chris Smith. "Ceny pro většinu kupujících vypadají z historického hlediska levné," dodal. Čistá hodnota aktiv fondu loni dosáhla 248 milionů liber (7,9 miliardy Kč).



Slabší libra zlevňuje pro zahraniční investory kontrakty na víno stanovené v britské měně a zvyšuje hodnotu indexu sledujícího ceny nejvyhledávanějších vín. Na trh se také vrátili čínští investoři.



Hlavní index odvětví kvalitního vína Live-ex Fine Wine 100, který představuje pohyb cen 100 nejvyhledávanějších kvalitních vín, roste již 14 měsíců za sebou, což je jeho nejdelší růst od června 2010. Loni stoupl o 25 procent. Překonal tak hlavní index britských akcií FTSE 100, který vzrostl o 19 procent. Index vín má podle Smitha prostor k dalšímu růst o 18 procent, než se dostane na vrchol z poloviny roku 2011.



Analytik HSBC Holdings Charles Boulton však upozorňuje, že fondy zaměřené na víno nejsou pro každého a nejsou produktem obecně přístupným všem drobným investorům kvůli rizikům s nimi spojeným. Fondy se podle něj zaměřují hlavně na zkušené investory. "Mnoho fondů s vínem je malých a mohou se dostat do problémů s likviditou. Časový horizont pro odpovídající návratnost těchto investic je poměrně dlouhý a mohou být nestabilní kategorií majetku," uvedl.



Opět roste i poptávka z Číny, když tvrdý zákrok proti výstřednostem a úplatkářství odradil v posledních letech investory v druhé největší ekonomice světa od nákupů. Dovoz lahvového vína do Číny vzrostl podle údajů Čínského svazu dovozců a vývozců vína a lihovin v prvních devíti měsících loňského roku o 21 procent na 1,66 miliardy USD (42,2 miliardy Kč).



Investoři upozorňují, že investice do fondů zaměřených na víno mohou být velmi rizikové. Fond Vintage Wine Fund se sídlem na Kajmanských ostrovech v roce 2008 vlastnil majetek 110 milionů eur (tři miliardy Kč), v roce 2013 však skončil, protože slabý výkon přiměl investory stáhnout z něj své investice. O rok později skončil Noble Crus Wine Fund či Bordeaux Fine Wine, jehož jeden z ředitelů má zákaz od britské vlády řídit firmu, protože peníze, za které měl koupit víno, utrácel za dostihové koně, sportovní auta a soukromá letadla. Na druhé straně čistá hodnota majetku fondu Wine Source Fund, který patří maltské WSF Sicav a investuje také do whisky, od roku 2012 stoupla o 32 procent.