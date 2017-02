Řecké trable, díl 126

Dnes zasedá Eurogroup (ministři financí eurozóny), aby našlo dohodu ohledně Řecka. To potřebuje další finanční pomoc.

Mezinárodní měnový fond ukazuje, že aktuální plán k ničemu nevede a podmiňuje další pomoc odepsáním částí Řeckého dluhu. Dokonce vyhrožuje, že pokud část dluhu nebude odepsána (restrukturalizována), tak opustí tzv. Troiku.

Proti odpisu je především Německo a Nizozemí. Dneska velmi pravděpodobně žádné dohody nebude dosaženo. Důležitější bude schůzka v Berlíně v sestavě Merkel, Lagarde a Juncker tuto středu.

Každopádně Řecko každý rok vydá cca 4% jen na úrokové náklady, nemluvě o potřebě splácet. Pro srovnání ČR něco málo přes jedno procento.

Není od věci podívat se na politickou mapu Řecka, protože to také může napovědět o motivaci jednotlivých hráčů. V posledních čtvrtletích totiž vládnoucí Syriza výrazně ztrácí preference, poklesla k 20%. A naopak Nová demokracie, označována za liberálně konzervativní stranu šplhá k 40%. Řádný termín parlamentních voleb je až v říjnu 2019. Každopádně propad podpory stávající vlády by mohl vést k předčasným volbám a k vládě dostat stranu, se kterou by mohly další evropské země lépe vycházet.



David Navrátil