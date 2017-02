Potravinářská megafúze u ledu - ke spojení Kraft Heinz a Unileveru nedojde

Společnost Heinz přišla na burzu v roce 2013 a od té doby se zaměřuje na snižování nákladů. V roce 2015 došlo ke spojení s Kraft Foods v 55 miliardové transakci, čímž vznikl Kraft Heinz. Cílem tohoto vzniklého gigantu bylo snížit roční náklady o 1,5 miliard dolarů do roku 2018. V tuto chvíli je ve svém plánu společnost napřed a navýšení cíle na 1,7 mld. USD rozvířilo spekulace o možných akvizicích. Unilever k nabídce poznamenal, že nabízená cena je fundamentálně podhodnocená. Jinými slovy by se měl Kraft Heinz více plácnout přes kapsu, pokud to myslí s akvizicí vážně. Kraft Heinz v reakci svou „kapsu“ zcela stáhl s odůvodněním, že nabídka byla zveřejněna v příliš brzké fázi a že záměr Unileveru je více než zřejmý. Kraft Heinz se chce vyhnout jakékoliv slovní přestřelce, která by ztížila možnou budoucí dohodu. Na celé situaci je trochu zvláštní, že nabídka ke spojení přišla krátce po oznámené „snížené potřebě akvizic“ Kraft Heinzu.

Ke spojení Kraft Heinz a Unileveru nedojde. Alespoň zatím. Britsko-nizozemský Unilever vyrábějící například Axe, Dove, Domestos, Hellmann‘s nebo čaj Lipton odmítl nabídku ve výši 143 miliard dolarů (50 dolarů na akcii) již dva dny po jejím oznámení. Spojením by vznikl gigant, který by ve velikosti předčila jen společnost Nestle. Nejen to, vzniklá společnost by disponovala obrovskými úsporami z rozsahu a při vyjednávání o cenách s řetězci by měla díky svému širokému spektru produktů obrovskou výhodu. V reakci na oznámený záměr Kraft Heinz akcie obou společností vystřelily vzhůru. Akcie Unileveru posílily dokonce o 13% blížící se nabízené nabídce na 50 dolarů na akcii.