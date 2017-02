Čekáme divi ČEZu 35 Kč

Ministr Babiš řekl, že rozhodnutí o dividendě za rok 2016 ještě nebylo učiněno. Je pravděpodobné, že bude ministerstvo financí cílit na co nejvyšší dividendu.



Na druhou stranu pan Beneš (šéf ČEZu) opakovaně naznačil, že dividenda by měla být do budoucna nižší. Současná dividendová politika by indikovala 30 Kč na akcii. My očekáváme 35 Kč.