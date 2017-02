Babiš: O divi ČEZu není ještě rozhodnuto. Stane se tak až na VH, návrh přijde měsíc před ní

Podle ministra financí není zatím o dividendě ČEZu rozhodnuto. O dividendě se podle ministra rozhodne na VH. Vedení společnosti navrhne akcionářům dividendu nejpozději v programu na valnou hromadu (VH) měsíc před jejím konáním (loni červen). Akcionáři mohou dát tzv. protinávrh, o kterém se bude hlasovat stejně jako o návrhu managementu. V naších očekávání počítáme, že dividenda ze zisku minulého roku (2016) bude zhruba na stejné výší jako loni (40 Kč). S tím podle nás počítá i schválený státní rozpočet.

V dnešním tisku je také rozhovor s generální ředitelem ČEZu. V něm komentuje situaci v energetice, další možné směřování společnosti, diskuse s politiky, dotýká se také dividendy dostavby jaderných elektráren, nebo možného rozdělení společnosti. Nicméně v něm nezazněly žádné nové nebo zásadní informace a považujeme ho z hlediska obchodování za neutrální.

Bulharsko údajně zvažuje vykoupení aktiv ČEZu. Jedná se zejména o distribuční společnosti. Z našeho pohledu jsou bulharská aktiva ČEZu na prodej a společnosti již testuje zájem investorů o tyto operace. Za 9M16 tvořila EBITDA bulharských operací 3 % celkové. Pokud by ČEZ bulharské operace prodal, předpokládáme, že by to investoři hodnotili pozitivně. Připomínáme také, že ČEZ má v Bulharsku dlouhodobé problémy s regulátorem a vede proti Bulharsku arbitráž.