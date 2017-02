Týden na pražské burze? Tvrdé masáži odolala O2, na střídačce Moneta

Výlet na roční maxima, pak oddech. Prezident Zeman podepsal protikuřácký zákon. ČSSD vytasila zvláštní daň, kterou chce uvalit na banky. Výjimka pro tendr na dostavbu Dukovan. I to byla témata, která protnula právě končící obchodní týden na pražské burze. Index PX v něm zpevnil o zhruba 0,6 procenta a z jednotlivých titulů se vítězem staly politiky zkoušené akcie operátora O2 a nejztrátovějším titulem týdne naopak banka Moneta.

Pohled na týdenní bilanci pražské burze nabízí posun indexu PX k úrovni 970 bodů a více než 3% zisk pro akcie O2, které se posunuly k 278 korunám za akcii. Z týdne, ve kterém se pravidelně střídaly denní zisky a ztráty, se solidním 2,6% zhodnocením odcházejí také akcie mediální skupiny CETV. Nikoli nezajímavý je také více než 2% zisk akcií ČEZ, které se odpoutaly od mety 430 korun směrem ke 440 korunám. Dařilo se také Pegasu, Kofole či akciím pojišťovny VIG.

Koho vidíme na sestupné straně v rámci indexu PX ? S odstupem a ztrátou více než 4 % pod 85 korunami akcie banky Moneta a drobným ústupem také Fortunu a Stock.

„Pražská“ zpráva týdne? Bezpochyby socialistické předvolební eso v podobě zvláštní daně, uvalené na banky, se kterou přišel premiér a lídr ČSSD Bohuslav Sobotka. Šance na úspěch? S ohledem na rozložení politických sil (podpora jen ze strany komunistů) mizivá. Podle analytiků Patrie i dalších hlasů z trhu i postojů samotných lídrů dalších politických stran. Bankovní tituly na pražské burze jak vidno ale přibrzdit zpráva zvládla – k -4 % Monety se přidává jen nepatný týdenní zisk Erste i Komerční banky.

Prezident Miloš Zeman v tomto týdnu podepsal protikuřácký zákon. Od 31. května bude platit absolutní zákaz kouření ve vnitřních prostorách restaurací, divadel či kin. Norma, která logicky zasahuje tuzemský Philip Morris, obchodovaný na pražské burze – či mírněji, dotýká se jej - možná skončí u Ústavního soudu. Napadnout ji chce místopředseda Senátu a silný kuřák Jaroslav Kubera z ODS.

Na přetřes se dostalo rozšíření jaderné elektrárny Dukovany. ČR debatuje s Evropskou komisí o výjimku, v rámci které by nemusela na dostavbu JEDU vypisovat tendr. Ministr průmyslu a obchodu Mládek by si přál zapojení co nejvíce domácích dodavatelů, v národním zájmu. Česko chce u Evropské komise vyjednat takzvanou sektorovou výjimku. Zadavatel by pak měl volné ruce při stanovování parametrů výběru dodavatelů.