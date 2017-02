Summary: Kraft Heinz oslovil Unilever s fúzí, firmy se nechce vzdát ani po odmítnutí

Německá pojišťovna Allianz uzavřela poslední čtvrtletí roku 2016 s 8,5% meziročním poklesem tržeb na 30 mld. EUR, což je při tržním konsensu 28,5 mld. EUR skvělý výsledek. Společnost Kraft Heinz během pátku 17. února oslovil firmu Unilever s nabídkou fúze. Ta byla sice Unileverem odmítnuta, nicméně Kraft Heinz bude v nabídkách pokračovat.

Evropa

Allianz SE



Německá pojišťovna uzavřela předešlý kvartál s 8,5% YoY poklesem tržeb na 30 mld. EUR, což je při tržním konsensu 28,5 mld. EUR skvělý výsledek. Čistý zisk na akcii se navzdory poklesu horní linie výsledovky vytáhl o 30 % YoY výš na 3,88 EUR, zatímco trh predikoval 3,56 EUR. Provozní marže se rozšířila jen mírně o 50 bps YoY na 9,3 %, tažena segmentem Property nad Casualty (pojištění majetku), jehož provozní zisk vyrostl meziročně o 16,4 % na 1,4 mld. EUR. Combined ratio, což je poměr výdajů a přijatého pojistného (platí pravidlo čím nižší, tím lepší) tohoto segmentu pokleslo o 2,3 p.b. na 94 %. Segment Life and Health (zdravotní a životní pojištění) snížil svůj provozní zisk meziročně o 1,5 % na 1,1 mld. EUR, kvůli vyššímu pojistnému plnění v Německu. Návratnost kapitálu za minulý rok skončila na 12 %, čímž se posunula dolů o 50 bps.



Investory potěšila také zpráva o nečekaně vysokém návratu zisků akcionářům. Zpětný odkup akcií pro příštích 12 měsíců by měl mít objem 3 mld. EUR a dividenda za rok 2016 byla stanovena na 7,6 EUR. Prostředky budou získány z rezerv vytvořených na akvizice, které se do konce roku 2016 nevyužily. Akcie reagovaly skokovým růstem o 2,5 %.

Kraft Heinz / Unilever



Dnes v odpoledních hodinách se objevila zpráva, že Kraft Heinz (KHC) oslovil Unilever (ULVR) s nabídkou fúze. Nabídka byla sice ze strany ULVR odmítnuta, nicméně KHC bude v nabídkách pokračovat dále, není tedy na škodu říct si víc detailů. Důvodem budiž i fakt, že akcie UNLVR vylétly po oznámení o 12 % a KHC o 7 %.



Podívejme se tedy nejdřív na cenu. Po přepočtení na akcii (současný float je cca 3 mld. kusů) by měla nabídka hodnotu 50 USD, z čehož 30,23 USD mělo být formou hotovosti a zbytek v akciích nově vytvořené entity. Celková výše transakce by byla 143 mld. USD. ULVR před dnešním skokem obchodoval v Londýně za 33,8 GBP, čímž by nabídka představovala prémii na úrovni cca 19 % a násobek EBITDA 18,3x. Nabídka se zdá srovnatelná s ostatními transakcemi. Za poslední dva roky, proběhlo v Evropě v sektoru Consumer Noncyclical 3 183 transakcí, z nichž 53 má zveřejněné údaje o vyplacené prémii. Z těchto 53 měla většina (konkrétně 20) prémii mezi 0 – 10 % a 9 mezi 10 % až 20 %. V případě těchto devíti se jednalo o relativně malý objem, přibližně 2,7 mld. USD. Násobek EBITDA je dostupný u 70 transakcí a jejich medián vychází jen na 10,3x. Transakce srovnatelné velikosti a v podobném sektoru, fúze AB InBev a SABMiller v hodnotě 123 mld. USD, nesla prémii ve výši 25 %. Kraft má tedy ještě solidní prostor pro navýšení nabídky.



A co z toho KHC bude mít? Za prvé, to bude diverzifikace portfolia, jelikož Unilever vytváří 60 % svých celkových tržeb (FY16: 43 mld. GBP) ze segmentu Home & Personal Care, zbytek pak z potravin. KHC se soustřeďuje jen na prodej potravin, jehož roční obrat byl v FY16 26,5 mld. USD. Co je ale mnohem zajímavější, je přístup k rychle se rozvíjejícím trhům Afriky a Asie. Tady ULVR generuje 40 % tržeb, tedy 18 mld. GBP. Tyto trhy zažívají spotřebitelský boom, díky rychle se rozvíjející střední vrstvě obyvatelstva. Mezikvartální CAGR tohoto regionu od 4Q15 do 4Q16 byl pěkných 5,3 %. Dá se tedy předpokládat, že právě na tomto regionu stojí celá myšlenka fúze. To podporuje také fakt, že potravinový sektor je v Evropě a také Americe poměrně koncentrovaný a regulátoři by tady pravděpodobně požadovali určité divestice, stejně jak tomu bylo v případě zmiňovaného případu SAB Miller/AB InBev.