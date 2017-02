Vrcholí investice mas. Kdy Bank of America větří Ikarův pád?

Lákadlo akciových trhů na rekordních maximech zabírá. Fondy rozvíjejících se trhů zažily nejlepší týden za poslední půlrok. Globální akcie zpevnily od listopadových amerických voleb o 10 procent. Masívní příliv investic zažívají fondy, které stojí výhradně na long strategii. Ke slovu se dostávají úvahy o plošných investicích roztřesených rukou. Právě kvůli tomu je Bank of America hodně opatrná.

Takzvané long only fondy, stojící na strategii plynulého růstu ceny akcií, zažily celkově nejrozsáhlejší příliv nových investic za posledních devět týdnů, řádově v objemu necelých 18 miliard amerických dolarů. Ruku v ruce s tím osmým týdnem v řadě pokračuje příliv do dluhopisových fondů (objem cca 6,7 miliardy dolarů) a čtvrtým týdnem v řadě do drahých kovů. Co z toho Bank of America dovozuje?

Už měsíc varuje před efektem Ikarova pádu. Roztočením spirály poklesu hodnoty všech zmíněných druhů aktiv. Proč? Už teď?

Ještě ne. Bank of America propočítává index sentimentu na stupnici od nuly do deseti a vychází jí aktuálně hodnota 6,8. Pro srovnání, bezprostředně po referendu o Brexitu byl index na hodnotě 2, připomíná agentura Reuters. Jako hranici pro prodejní signál vidí Bank of America metu 8 bodů.

„Zůstáváme nastaveni směrem růstu, dokud se situace opravdu nezdramatizuje. Prodejní signál bude aktivovat mix pokračujícího přílivu investic do akcií i vysoce úročených dluhopisů rozvíjejících se trhů v průběhu dalších šesti až osmi týdnů a do zdrcadla k tomu pokračující úbytek hotovosti,“ soudí stratégové banky v analýze.

Zatím trhům vládne optimismus. Americké akciové fondy zažily rekordní týdenní příliv 8,6 miliardy amerických dolarů nových investic. Nový rekord 2,7 miliardy dolarů patří fondům emerging markets. Vysoce úročené dluhopisy lákají nové peníze 11 z posledních 12 týdnů, dluh emerging markets 6 ze 7…. Všechno prostě roste a roste.