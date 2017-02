Největší penzijní fond světa chce zvýšit podíl akcií ze 60 na 70%

Norský suverénní penzijní fond , který je se spravovaným majetkem na úrovni 903 mld. USD největším svého druhu na světě, chce projít výraznými změnami, které by přizpůsobily jeho ražení současným podmínkám na finančních trzích. Vláda navrhuje navýšení podílu akcií v portfoliu fondu ze stávajících 60 na 70%. Fond v současnosti investuje v 78 zemích světa a vlastní kolem 1,3% celosvětově emitovaných akcií respektive 2,3% z akcií evropských. Fond aktuálně investuje 35% prostředků do fixních aktiv jako jsou dluhopisy . 4% fond investuje do realit, což by rád snížil na cca 3%.Průmněrné zhodnocení prostředků fondu od roku 1998 do roku 2015 se pohybuje na úrovni 5,6% ročně. V loňském roce vláda poprvé z fondu čerpala více, než do něj v průběhu roku přiteklo z příjmů z prodeje ropy a plynu.