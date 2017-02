Důl Paskov končí. Z posledních sil se tam těží víc a víc uhlí

Těžební firma OKD má napilno. Finišuje totiž s reorganizačním plánem, který musí předložit věřitelskému výboru a ten pak má rozhodnout o dalším osudu dolů. Zároveň také za měsíc a půl končí Důl Paskov.

Podle insolvenčního správce má kvůli tomu vzniknout Závod Útlum Jih, na který bude převeden veškerý majetek, práva i pohledávky Dolu Paskov. Stěžejní bude pro OKD a horníky už 24. únor, kdy se bude na základě výsledku auditu rozhodovat také o možném propouštění v OKD.

O odstupném havířů z Paskova rozhodnuto ale ještě není, odboráři a vedení OKD se přou o jeho výpočtu. Důl Paskov je dlouhodobě ztrátový, ale v posledních měsících před jeho koncem těží o mnoho více uhlí a snižuje ztrátu. Horníci se snaží z podzemí vytěžit, co se dá.

OKD stále hledá strategického partnera, který by doly dovedl do úplného útlumu, odboráři ovšem požadují po státu, aby se toho ujal. Ministerstvo financí to odmítá, chce nejdříve, aby se vybíralo ze soukromých investorů, až pak by se mohl zapojit stát.