Rusnok v ČT: Nevím, kdy skončí intervence, ale oznámíme to včas

I kdybych to věděl, tak neřeknu. Ale mohu říci, že to nevím. Platí, co jsme řekli po posledním zasedání, tedy závazek, že v prvním čtvrtletí to neukončíme. Zatím naše prognózy ukazují, že bezpečná doba by mohla být někdy kolem poloviny letošního roku. Tak odpověděl guvernér České národní banky na otázku „Kdy dojde k ukončení intervencí?“ v pořadu Devadesátka na ČT24 dle přepisu, který zveřejnila ČNB na svém webu.

„Je mediální mýtus, jako by tato země měla problém s tím, že banka používá kurz jako nástroj měnové politiky. Tato země jako jedna z mála v Evropě slušně roste, mimo jiné i díky uvolněné měnové politice. Tato země má téměř učebnicovou rovnováhu ve všech základních faktorech, které se standardně sledují. Řekli jsme, že tento nástroj můžeme opustit v momentě, kdy nastanou podmínky pro zpřísnění měnové politiky. Ten čas se blíží, už jsme se dočkali inflace, blíží se moment, kdy se vrátíme k běžnějším nástrojům,“ konstatoval Rusnok v rozhovoru pro ČT.

Na objemy deviz, nakoupené v rámci intervencí ČNB na koruně vůči euru, má ČNB dle Rusnoka útvary a nastavení, jak s rezervami pracovat, aby vynášely pozitivní výnos. „To se daří, a to už od loňska čelíme nízkým úrokovým sazbám. Kupujeme za ně cenné papíry – Německa, Švédska, USA, Kanady. Máme i malou část, do deseti procent v akciích. Nakupujeme jen ty nejlukrativnější a konzervativní, nám jde o spolehlivost, musíme zajistit hodnotu peněz,“ shrnul pro ČT Rusnok.

Co řekl Rusnok na kritiku, že intervence měly dávno skončit? „Kdyby nebyl takový vnější tlak na deflaci, tak bychom dávno intervence mohli opustit,“ uvedl guvernér ČNB s tím, že nebýt intervencí, česká ekonomika by skončila hluboce v deflaci jako okolní země. „Ty ovšem měly to štěstí, že nebyly v recesi ekonomického výkonu, jejich HDP neklesalo, naše ano. Takže jim krátkodobá deflace nevadila, u nás by to byl velmi nebezpečný koktejl,“ řekl pro ČT.

Co se stane s kurzem koruny, až intervence skončí? „Těžko říci. A záleží, na jakém časovém horizontu se pohybujeme. Po samotném ukončení intervencí se dají očekávat velké výkyvy a nedokážu odhadovat jak velké. Jestliže je dnes předpoklad, že bude koruna posilovat, a že bude větší poptávka po koruně než její nabídka a to může být dlouhodobě pravda, tak záleží na výkonu ekonomiky. Pokud česká ekonomika poroste rychleji než v eurozóně, tak o jedno až o jedno a půl procenta, tak to je to, o co by měla koruna posilovat při stejné úrovni inflace,“ shrnul Jiří Rusnok.



