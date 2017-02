Blair vyzývá odpůrce Brexitu k revoltě

Bývalý premiér Tony Blair ve svém včerejším projevu vyzval odpůrce Brexitu , aby "povstali" a bojovali za změnu vnímání otázky odchodu Británie ze svazku EU.Podle Blaira Britové v polovině minulého roku hlasovali v referendu bez znalosti skutečných podmínek odchodu ostrovní země z unijního svazku. Jak se tyto podmínky konkretizují měli by mít právo a možnost své mínění ohledně Brexitu případně změnit. Blair uvedl, že bude usilovat o to, aby tuto možnost dostali.Blair, který vedl Británii v letech 1997 - 2007, se staví do výrazné opozice vůči současné vládě Theresy Mayové a obviňuje ji z totální "zaujatosti" Brexitem a neschopností řešit jakákoli jiná témata. Podle Blaira je zjevné, že její vláda chce zemi vyvést nejenom z EU, ale také celkově z prostředí jednotného evropského trhu a z celní unie, což není v souladu se zadáním loňského referenda a odporuje to plným 48% obyvatel, kteří v něm hlasovali pro setrvání v dřívějších svazcích.Podle Blaira vláda vede zemi k tvrdému brexitu , který však spíše lze přejmenovat na " brexit za každou cenu".Podle Blaira nejednotnost a slabost současné Labour Party napomáhá probrexitovým silám. Opozice není v tomto ohledu dostatečně silná, aby dokázala vládu usměrňovat.Podle Blaira je celé téma brexitu postavené především na otázce imigrace. Bylo by ale mylné domnívat se, že se tato otázka vyřeší touto formou. Hlavní problémy s imigrací totiž způsobuje imigrace ze zemí mimo EU a ne z ní.Blair také zpochybňuje častou argumentaci "brexitářů", že Británie v novém uspořádání bude jakýmsi mostem mezi USA a Evropou . Blair toto zpochybňuje, když si klade otázku, jak by to asi bylo možné, když evropská část tohoto mostu nebude mít žádné pevné základy.