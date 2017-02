Sobotka otevírá komunistům cestu do vlády! Souhlasíte? ANKETA

Spolupráci s komunisty na vládní úrovni si v roce 1995 ČSSD sama zakázala tzv. Bohumínským usnesením. Podle premiéra a předsedy ČSSD Bohuslava Sobotky se už nemá smysl k usnesení vracet. ČSSD by tak po volbách klidně mohla komunisty pozvat do vlády. V březnu ČSSD čeká sjezd, kde se o možné spolupráci s KSČM jistě bude debatovat.

"Myslím, že bychom se měli vrátit ke starostem běžných lidí. Člověk, který se musí starat o nemocné rodiče, člověk, který chce, aby jeho děti měly kvalitní školu, který chce, aby měl práci a ta byla dobře zaplacená - takového člověka vůbec nezajímá, jestli platí nebo neplatí bohumínské usnesení," řekl Sobotka Hospodářským novinám.

"To je debata pro politology. Voliče ČSSD nezajímá, jestli máme logo červené nebo oranžové. To je debata lidí, kteří jsou opravdu odtržení od reálného života. Já se snažím debatu vrátit k tématům, která si jasně definujeme, aby se lidé pro nás mohli rozhodnout," tvrdí Sobotka.

Bohumínské usnesení bylo podle premiéra přijato v určitém historickém kontextu, krátce po listopadu 1989, nemá se tak smysl k němu vracet. Sobotka také připomíná, že ČSSD už dvě volební období vládla v krajích společně s komunisty. V řadě měst s nimi spolupracuje na radnicích.

Sám ale připouští, že vytvořit ryze levicovou vládu ČSSD a KSČM zřejmě nebude reálné. "Může tu vzniknout proevropská vláda, která bude respektovat sociální smír," doufá Sobotka. Pro koalici s komunisty bude ale těžko hledat dalšího partnera. Pravicové strany, ODS a TOP 09, spolupráci s KSČM razantně odmítají. Proti se vyjádřili také lidovci.

Jasné NE spolupráci s komunisty!Vynaložím veškeré své úsilí,aby k tomu nedošlo.Demokraté,nesmíme zklamat,jako v r.'48.Lidi,je to jen na nás. — Daniel Herman (@DanielDherman) 17. února 2017

Takto komentoval možnou vládní účast komunistů ministr kultury Daniel Herman

Naopak komunistům se přirozeně Sobotkovo prohlášení líbí. "Zatímco pravice se umí pospojovat, levici to dosud dělá problém. Je dobře, že podobná omezení a bariéry padnou," řekl Hospodářským novinám místopředseda KSČM Jiří Dolejš.

Sobotkovi se nelíbí představa, koalice s hnutím ANO, kdyby to vyhrálo volby a mělo post premiéra. "Dovedu si představit pokračování koalice, která je dnes, ale jen tehdy, pokud vládu povede ČSSD a bude na ni mít rozhodující vliv. Nechci, abychom byli nějaký přívěsek," řekl Sobotka Hospodářským novinám.

Podle aktuálního předvolebního průzkumu by ČSSD ve volbách získala 41 mandátů. Komunistům agentura SANEP předpovídá 28 mandátů. Hnutí ANO by samo získalo téměř stejný počet křesel, 66 mandátů. ODS by získala 22 křesel, lidovci a SPD po 15 mandátech a TOP 09 by měla 13 poslanců.