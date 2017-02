Daně za roboty? Evropa žádá všeobecná pravidla

Daň za roboty se (zatím) v Evropě platit nebude. Nástup robotických služeb, etických pravidel ohledně vývoje a používání robotů, včetně způsobů a možnosti jejich používání, se má ale stát, alespoň podle návrhu evropských zákonodárců, součástí ucelené legislativy. A tou prý rozhodně není jen zavedení daňové legislativy na roboty.



Stanovme pravidla pro roboty, nejen daně, vyzvali zákonodárci



Agentura Reuters uvedla, že evropští zákonodárci vyzvali k prosazení celounijní legislativy, která by řešila problematiku „robotického“ světa, včetně etických pravidel pro jejich vývoj a nasazení a zavedení odpovědnosti z činnosti robotů, včetně samo řiditelných aut. Neprošel návrh na stanovení tzv. robotické daně na majitele, která by měla financovat podporu nebo rekvalifikaci zaměstnanců, kteří přišli o práci kvůli nasazení robotů.



„Evropská unie potřebuje, aby se diskutovalo o nastavení norem pro roboty. Nesmí dojít k tomu, že budeme nuceni k tomu akceptovat pravidla, které stanoví ohledně robotické problematiky třetí země," uvedl doslova Evropský parlament v prohlášení. International Federation of Robotics (IFR) v této souvislosti uvedla, že je zamítnutí zdanění robotů je správným krokem. „IFR se domnívá, že myšlenka na zavedení zdanění robotů by mělo velmi negativní dopad na konkurenceschopnost a zaměstnanost," citovala agentura Reuters vyjádření International Federation of Robotics.



Roboti vs. zaměstnanci



Logika obav ze zavádění robotů má ale jasné pozadí: Stroje jsou stále chytřejší a lépe připraveny na úkoly, které dříve zajišťovali jen lidé, tak proč nyní nezdanit majitele chytrých strojů a předat peníze přímo veřejnosti? IFR ale není sama, která argumentuje tím, že automatizace a využití robotů v průmyslu neohrožuje zaměstnanost, ale spíše naopak. Vytváří nová pracovní místa prostřednictvím zvýšení produktivity práce a poukazuje na korelaci mezi stupněm zavedení robotizace a zaměstnanosti ve vyspělých průmyslových zemích, například v německém automobilovém průmyslu. A vytváří tlak na růst vzdělanosti lidí.



Nejnovější statistiky IFR říkají, že globální dodávky průmyslových robotů vzrostly za rok 2015 o 15 procent, a jejich celková hodnota byla asi 46 miliard amerických dolarů. Poptávka po servisních robotech pro lékařské, domácí a osobní účely je podle vyjádření IFR neustále na vzestupu.