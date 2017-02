S čím se Tesla příští týden vytasí

Americké akciové indexy včera mírně oslabovaly. Nedařilo se zejména energetice a finančním sektorům. Naopak posilovaly „bezpečné“ sektory telekomunikací (+0,46%). Oslabení bank je trochu překvapením vzhledem k tomu, že Fed zjestřábil svou rétoriku. Zvyšování sazeb by bylo pro banky rozhodně dobrou zprávou. Z poklesu finančnictví současného nárůstu telekomů lze předpokládat, že investoři dali pro tuto chvíli přednost bezpečnějším vodám. Lze spekulovat, že za tím stojí poslední divoké dny Trumpovy administrativy. Ta je u moci stále poměrně krátce, ale poslední dny kolem zpráv o spolupráci Trumpových spolupracovníků s Ruskem nepůsobí na investory zrovna líbezným tónem.

V příštím týdnu bude reportovat svá kvartální čísla hned několik známých společností: Walmart, Airbus nebo třeba Tesla. U té bych se rád krátce zastavil. Tesla minulými výsledky překvapila, když se dostala do kladných čísel a společnosti se dařilo vygenerovat i kladné cash flow. Pro tento kvartál jsou odhady nastaveny opět na ztrátu (-0,8 USD na jednu akcii). Společnosti se nepodařilo v uplynulém roce doručit slibovaný počet automobilů (to se ale čekalo). Z hlediska cash flow má společnost za sebou velké výdaje v podobě továrny na baterie Gigafactory, a ačkoliv další investice ještě přijdou (třeba další továrna na území ČR??), tak by se peněžní situace firmy měla zlepšovat. Tedy … nepřijde-li Elon Musk s dalším finančně náročným nápadem (SolarCity). Pro akcionáře jsou tyto zprávy důležité, protože by mohly nakonec vyústit v nutnost firmy jít si pro další kapitál na burzu.