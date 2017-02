Big Mac Index aneb alternativní srovnání kupní síly ve světě

Deník The Economist proto v roce 1986 přišel s tzv. Big Mac indexem, který se ve zjednodušeném pojetí snaží na základě teorie parity kupní síly (PPP) odhadnout správnou úroveň směnných kurzů. Možná to zní poměrně komplikovaně, ale ve skutečnosti je to velice jednoduché.

Absolutní verze teorie parity kupní síly nám říká, že směnný kurz mezi zeměmi A a B je definován jako poměr cenových hladin těchto zemí. Což není nic jiného, než že ve státech A i B sestavíme identické spotřební koše (obsahující například průměrné náklady domácností na jídlo, bydlení, dopravu, kulturu atd.), oceníme je v jednotkách domácí měny příslušné země a vzájemně podělíme. Výsledný poměr pak můžeme chápat jako nominální směnný kurz, respektive k jaké hodnotě by měl dlouhodobě směřovat. Teorie rovněž předpokládá (její relativní pojetí), že takto definovaný směnný kurz by měl reflektovat všechny pohyby v cenové hladině.

Pokud například vybraný spotřební koš v zemi A stojí 5000 jednotek domácí měny a ten samý koš v zemi B jen 1000, tak by nominální kurz měl být stanoven jako 5 měnových jednotek země A za jednu měnovou jednotku země B. No, a pokud časem dojde k tomu, že ceny v zemi A vzrostou o 100% (spotřební koš stojí 10000), ale v zemi B zůstanou konstantní (spotřební koš stále jen za 1000), tak by se mělo změnit i nastavení směnného kurzu dle poměru 10000:1000, což by nám nově mělo dávat deset měnových jednotek země A za jednu jednotku země B.