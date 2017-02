Beneš (ČEZ): Dělení společnosti je jen jednou z hypotetických možností. Akcionáři rozhodnou o dalším osudu

J&T BANKA, privátní banka úspěšných: Od roku 1998 se staráme o investice a finance těch nejbohatších, těch nejnáročnějších. Individuální přístup a maximální komfort je cítit ve všem, co děláme. Jsme privátní bankou, která klientům pomáhá majetek zhodnotit, ochránit a předat dalším generacím a v neposlední řadě si ho také užít. Učíme se od těch nejlepších a rosteme spolu s našimi klienty. Vedle komplexních služeb family office a privátního bankovnictví poskytujeme specializované financování v oblasti real estate a podnikových akvizic. Do bankovního holdingu J&T patří kromě české J&T Banky její slovenská pobočka, ruská banka J&T Bank ZAO a banka J&T Bank and Trust se sídlem na Barbadosu. Více informací na: www.jtbank.cz

Generální ředitel ČEZu Daniel Beneš uvedl v rozhovoru, že v poslední době diskutované rozdělení ČEZu je pouze hypotetickou možností. O tom kam bude ČEZ směřovat v budoucnu, se diskutuje s akcionáři (ministerstvo financí drží 69,78 % podíl). Dále také uvedl, že pokud se rozhodně o dostavbě jaderné elektrárny, měl by se na tento projekt vypsat tendr a ne udělit ho na základě mezivládních dohod. Opakujeme náš názor, že pokud by k rozdělení ČEZu došlo, bude to pravděpodobně kvůli dostavbě jaderných bloků, které by měla stavět entita plně ovládaná státem. Nicméně o ničem takovém není rozhodnuto. Předpokládáme, že o tom bude rozhodovat až nová vláda, která vzejde z podzimních voleb. Do té doby budeme slýchat komentáře týkající se ČEZu , energetiky a dostavby jaderných bloků se zvýšenou frekvencí. Nečekáme dopad zprávy na dnešní obchodování.