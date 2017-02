Rozbřesk: Bude ECB nakupovat víc periferních dluhopisů?

Evropská centrální banka je podle zápisu z posledního zasedání ochotna přimhouřit oči nad některými pravidly a kupovat dočasně více periferních dluhopisů. Italské a španělské dluhopisy z toho měly okamžitou radost - výnos desetiletého italského výnosu poklesl prudce o 15 bps a rizikové rozpětí vůči německému bundu je nejnižší od konce ledna.

Co tedy ECB na posledním zasedání přesně řekla? Kapitálový klíč, podle kterého ECB určuje, kolik dluhopisů v rámci politiky QE nakoupí z Německa, kolik z Portugalska a podobně, není pevným neměnným pravidlem. Odchylky od něj jsou “možné a nevyhnutelné” proto, aby ECB dokázala dál provádět měnovou expanzi. Podle kapitálového klíče by ECB měla nakupovat dluhopisy jednotlivých národních států ve stejné proporci, jaký mají podíl na kapitálu ECB. To znamená zhruba z 18 % německé bundy, přibližně z 14 % francouzské, z 12 % italské a z 0,15 % kyperské dluhopisy.

To není jediné pravidlo, kterým je ECB svázána. Ještě musí dodržet při nákupech dluhopisů limit na emitenta (ECB nesmí nakoupit víc než určitý podíl jednotlivých emisí) a současně platil do prosince minulého roku i limit na výnos (ECB nesměla kupovat dluhopisy s výnosem nižším než depozitní sazba banky). Když ECB rozhodla v prosinci o natažení měnové expanze, musela také rozhodnout o rozvolnění některých pravidel, aby měla vůbec možnost kupovat dál na trhu nové dluhopisy.

Prosincové rozhodnutí vedlo k opuštění limitu na výnos, což ECB otevřelo dveře především k dalšímu nákupu německých dluhopisů s kratší s platností (ty se dnes do 5letých splatností obchodují pod depozitní sazbou ECB). Rozvolnění pravidla kapitálového klíče by ale vyslalo trochu jiný signál - ECB by měnovou expanzi mohla realizovat skrze výraznější nákupy periferních dluhopisů a nemusela by tolik kupovat německé bundy s výrazně záporným výnosem. I proto včera nebyl německý dluhopisový trh z novinek z ECB nijak nadšený.

FOREX

Region

Data z polského trhu práce za leden včera překvapila pozitivně (růst zaměstnanosti), nicméně na zlotý měla pouze minimální dopad. Dařilo se však forintu, který posílil na měsíční maxima vůči euru.

Zajímavé jsou i dílčí ukazatele intervenční aktivity ČNB, které naznačují, že poměr devizových rezerv k HDP již asi překročil 60 % HDP, respektive to, že devizové rezervy se přehouply přes 100 miliard eur (http://bit.ly/2loI1G4).

Dnes budou v Polsku zveřejněna data z průmyslu a maloobchodu. Ta by měla potvrdit pokračující oživení polské ekonomiky a podpořit relativně silnou pozici zlotého.



EUR/USD/GBP

Dolar včera proti euru oslabil, což lze přičíst propadu amerických úrokových sazeb, který vyprovokovalo relativně holubičí vystoupení druhého muže Fedu - Stanleyho Fischera. Kromě toho euru pomohl propad kreditních rizikových prémií spojený se spekulací, že ECB hodlá nakupovat více dluhu z předlužených jižních zemí.

Nicméně americká data byla včera velmi silná (index Philly Fedu vyskočil na 33-letá maxima) a týdenní žádosti o podporu propadly, což indikuje velmi silné payrolls za únor (viz náš běžící odhad alias Stopař: http://bit.ly/2kZ4Xe5), takže prostor pro oslabení dolaru nebude velký, neb březnové zvýšení úroků Fedu se podle nás blíží.