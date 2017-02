Škoda, ČEZ a budoucnost elektroaut

Škoda Auto a ČEZ se podle čerstvých zpráv dohodly na spolupráci v oblasti elektromobility: Škoda bude vyrábět elektrovozy, ČEZ bude budovat dobíjecí stanice. Podle odhadů automobilky by totiž měla kolem roku 2025 asi 20 – 25 % jejích prodejů představovat právě elektroauta.



Nedávno jsem tu přemítal nad tím, že německé automobilky možná zaspaly dobu a jejich silná stránka – konzervativní přístup, se v nadcházející elektrické a možná i samořídící době mění na stránku slabou. Možná, že Němci vznikající mezeru včas doženou a nenechají se nahradil společnostmi jako Tesla, nebo dokonce Google, či Apple. Konec konců, Daimler už testuje elektronáklaďáky a údajně o ně mají zájem některé obchodní řetězce. Ovšem celkově by úspěch v této nové ekonomické bitvě vyžadoval od Němců značnou flexibilitu. A nevím, zda flexibilita je předností našich západních sousedů. Doufejme, že Škodovce vlak neujede. Celkově je ovšem také nutno zmínit, že zatím stále není úplně jasné, odkud, kam a kudy ten vlak vlastně pojede.



Tato malá viditelnost věcí příštích je zřejmá i z expertních odhadů toho, jaký podíl budou mít elektrovozy na prodejích a celkovém počtu vozidel v příštích letech a desetiletích. Jak bylo uvedeno, Škoda hovoří o 20 – 25 % podílu na prodejích kolem roku 2025. Ropný gigant Exxon je k elektřině skeptičtější. To asi není v jeho pozici překvapivé, jde jen o to, zda tu není přání otcem myšlenky. Jak ukazuje následující obrázek, hybridy a elektrovozy budou podle Exxonu mít v roce 2025 stále poměrně zanedbatelný podíl na celkovém počtu vozidel na Zemi:







(Zdroj: Exxon)



Pokud by tedy měl Exxon pravdu a elektrorozvoj by nepostupovat takovým tempem, o jakém sní třeba taková Tesla, mohou být Němci v relativním klidu. Ještě v roce 2040 tu bude mnohem více tradičních spalovacích motorů, než nyní, či v roce 2020. Trochu jiný pohled ovšem mají kolegové z PWC, jejichž projekce jsou shrnuty v grafu druhém:



(Zdroj: PWC)



Graf ukazuje, že nyní představují tradiční spalovací motory 97 % prodejů nových aut EU. V roce 2020 už by to mělo být jen 87 % a v následujících pěti letech dojde k prudkému propadu na pouhých 47 %. Úpadek tradičních spalovacích motorů dokončí období 2025 – 2030, během něhož klesne podíl spalovacích motorů na celkových prodejích nějakých 16 %. V roce 2025 by tedy měla elektroauta představovat 15 % prodejů a hybridy 38 %.



Je možné, že Evropa bude v elektrifikaci mnohem progresivnější než zbytek světa a odhady Exxonu a PWC se pak nemusí nutně vylučovat. Spíše je ale z uvedených třech odhadů (Škoda, PWC, Exxon) zřejmé, že ani ti, kteří jsou „in“, toho nevědí o moc více, než my, kteří jsme „out“. Všichni ale víme, že štěstí přeje připraveným.