ERÚ zastavil přípravu na další regulační období, kterou zahájil před měsícem

Překvapivá zpráva dorazila dnes z Energetického regulačního úřadu (ERÚ). Ten v tiskové zprávě oznámil, že pozastavil přípravy na V. regulační periodu. Přitom ještě před více než měsícem, přesně 5. ledna oznámil, že právě tuto činnost zahájil (psali jsme v textu ERÚ se připravuje na další regulační období). ERÚ argumentoval především snahou vyjít vstříc novému vedení ERÚ, když předsedkyni úřadu nahradí pětičlenná rada jmenovaná vládou. Právě v září, kdy nastoupí noví radní, by měl být zahájen tento konzultační proces pro nové období. „Vzhledem k tomu, že hned v září, tedy po nástupu nového vedení, by měl být zahájen veřejný konzultační proces k regulačnímu období od roku 2019, rozhodla Vitásková o jeho spuštění už nyní,“ uvedla tehdy Vitásková.

„Energetický regulační úřad nastavení základních parametrů nechává na nové Radě ERÚ Vedla nás k tomu skutečnost, že Rada ERÚ, která nastoupí 1. srpna 2017, bude dle dikce novelizovaného energetického zákona politicky závislým orgánem a to na ministru průmyslu a obchodu Janu Mládkovi, který členy nové Rady může navrhnout odvolat i za opakované méně závažné porušení povinnosti, aniž by toto porušení bylo jakkoliv blíže definováno. Ten se již opakovaně nechal slyšet, že je to on, kdo bude navrhovat členy Rady,“ uvedl úřad ve svém tiskovém prohlášení.

„Oficiálně to „významně“ sdělil vedení ERÚ, když požadoval, aby se vydala cenová rozhodnutí i na nenotifikované obnovitelné zdroje, což je v rozporu s unijní legislativou. V jedné osobě, ministra průmyslu a obchodu Jana Mládka, tak bude řízen jak regulátor, tak některé regulované subjekty patřící majetkově státu jako např. OTE, a.s., ČEPS, a.s., a ČEZ, a. s. „Pan ministr Mládek, gestor energetického zákona, v neoficiální rovině naznačil některým regulovaným subjektům, že se svými požadavky mají posečkat a řešit je s novou Radou po odchodu Vitáskové. Do jaké míry a na čem se již pan ministr s regulovanými subjekty dohodl pochopitelně nevím, ale je nutné vnímat Radu ERÚ jako politický orgán, jehož předseda bude de facto náměstek ministra průmyslu a obchodu. Z toho titulu lze očekávat, že parametry, pravidla i metodika pro pátou regulační periodu, mohou být politicky, či jinak motivovány a s tím nechci mít nic společného,“ uvedla stávající předsedkyně ERÚ Alena Vitásková.

Podle ERÚ pozastavením přípravy nic neohrozí. „Na přípravu vstupních parametrů, o kterých by se mělo diskutovat v rámci veřejného konzultačního procesu od září 2017, je dostatek času, pravidla totiž mají vstoupit v platnost od 1. ledna 2019,“ uvedl úřad.

Jiří Reichl