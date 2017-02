Snap bude chtít až 16 USD za akcii. Fondům ale vadí absence hlasovacích práv

Objevují se další spekulace ohledně očekávané první veřejné nabídky akcií společnosti Snap, která provozuje populární sociální aplikaci Snapchat. Podle informací deníku Wall Street Journal společnost odhaduje, že má hodnotu 19,5 až 22,2 miliardy dolarů. Penzijní fondy však o akcie bez hlasovacích práv nemají zájem.



Snap si tak věří, že se jí na burze v New Yorku podaří vybrat 14 až 16 dolarů za jednu akcii. O očekávané první veřejné nabídce akcií Snapu se veřejnost dozvěděla na začátku února, kdy o tom společnost podala hlášení americkým regulátorům. Společnost mezitím o něco snížila ambice – její hodnota byla v původním dokumentu odhadována až na 25 miliard dolarů.



Plány společnosti Snap na výběr kapitálu však budí mezi investory vášně. Kromě toho, že se má jednat pouze o limitovanou emisi a většina akcií tak zůstane dvěma zakladatelům Evanu Spiegelovi a Bobby Murphymu, cenné papíry nabídnuté v IPO ani nemají mít hlasovací práva. To akcionářům znemožní podílet se na řízení společnosti. S IPO společnosti radí investiční banky Morgan Stanley a Goldman Sachs.



V portfoliu proti vůli kvůli pasivním strategiím



Proti podmínkám IPO se podle deníku Financial Times ohradilo hned několik velkých amerických penzijních fondů. Vzhledem k tomu, že svým objemem má výběr kapitálu pro Snap být největším americkým technologickým IPO od dob Facebooku, však reálně hrozí, že Snap bude zaindexován do pasivních fondů a chtě nechtě stejně skončí v portfoliích mnoha institucionálních investorů.



Aplikace Snapchat je populární hlavně mezi mladými lidmi. Umožňuje posílání obrázků mezi uživateli, přičemž obrázek po několika vteřinách zmizí. Společnost však zatím nezaznamenala ziskový rok, i když se jí v roce 2016 podařilo zvýšit příjmy z reklamy. I tento fakt mnohé investory odrazuje a vede k obavám, že Snap dopadne podobně jako Twitter, který nedokázal najít způsob jak na své velké uživatelské základně vydělat peníze.



Snap také bude muset čelit rostoucí konkurenci, například od Facebooku, který provozuje službu Instagram. Zakladatel Facebooku Mark Zuckerberg se ostatně neúspěšně pokoušel Snap před lety převzít za tři miliardy dolarů.