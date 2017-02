Summary: Portfolio na léčbu hemofilie Shire si udrželo postavení, Cisco Systems drží výhled na další čtvrtletí na očekávání trhu

Evropa:



Shire (DIP)



Biofarmaceutická společnost sídlící v irském Dublinu ale s výrobou soustředěnou v USA reportovala tržby ve výši 3,8 mld. USD (+123 % YoY) v linii tržního konsensu. Administrativní náklady neumožnily provozním ziskům držet krok a marže tak sklouzla o 8 p.b. YoY na 38,5 %, což je 0,5 p.b. pod tržním konsensem. Výsledný čistý zisk na akcii však stejně dokázal pozitivně překvapit a s 3,37 USD skončil 10c nad predikcemi.



Dobrou zprávou je, že portfolio na léčbu hemofilie si udrželo postavení navzdory nově se objevivší konkurenci ze strany CSL. Tento segment utržil 1 mld. USD v souladu s tržním konsensem. Nepříjemným překvapením byly slabší prodeje léku Vyvanse (hyperaktivita), které zakotvily na 475 mil. USD (+15 % YoY), bezmála 50 mil. USD pod tržním konsensem. Důvodem jsou úpravy poskytovaných rabatů. Na druhou stranu hezky překvapil nedávno uvedený lék Xiidra (zažívací trakt), jehož prodeje dosáhly 40 mil. USD (konsensus 32 mil. USD). O 8 % nad odhady skončil také segment imunologie, jenž vygeneroval 670 mil. USD.



Opatrnost ve výhledu čistého zisku na akcii pro tento rok je příznačná pro nejistou budoucnost amerického farmaceutického sektoru a jeho cenotvorby léčiv. Interval 14,6 – 15,2 USD se nachází pod odhadem trhu nastaveným na 15,26 USD. Zklamání může zmírnit skutečnost, že Shire má za sebou historii solidních pozitivních překvapení. Akcie Shire na výsledky zareagovaly 3,5% růstem ceny



Nestle



Akcie Nestle sklouzly o 2 % níže po oznámení výsledků za rok 2016, jež ukázaly 3,2% organický růst tržeb. Zaostání proti tržní predikci 3,4 % bylo způsobeno pomalu rostoucími cenami, které šly vzhůru jen o 0,8 % místo 1 %. Růst objemu prodejů zůstal v linii očekávání na 2,4 %. Tržby na úrovni 89,5 mld. CHF doprovodila provozní marže posílená o 20 bps na hladinu 15,3 % (v souladu s tržním konsensem). K těmto slabším výsledkům se přidala ještě opatrná předpověď pro rok 2017. Organický růst tržeb by měl být v intervalu 2 – 4 %, což je pro trhy nastavené na 4 % celkem zklamáním. Navíc doufaly v rozšíření provozní marže o dalších 40 bps, zatímco management ji vidí spíše na úrovni předešlého roku. Závěrem je nutno podotknout, že historie nasvědčuje tomu, že Nestlé dokáže očekávání naplnit. Pozitivní překvapení je však tradičně minimální.



USA:



Applied Materials



Výrobce zařízení potřebných pro výrobu polovodičů včera večer uveřejnil výsledky prozrazující silný růst v souladu s očekáváními trhu. Tržby narostly o 45 % YoY na 3,3 mld. USD. Provozní marže rozšířená o dobrých 8 p.b. YoY na 26 % protekla do čistého zisku na akcii ve výši 0,67 USD (+160 % YoY).



Co vyšlo mnohem lépe, než se čekalo, byly nové objednávky. Ty narostly mezikvartálně o 40 % na objem 4,24 mld. USD proti tržnímu konsensu 3,35 mld. USD. Struktura těchto objednávek prozrazuje informace o celém sektoru výroby polovodičů a potvrzuje jeho robustní výhled do dalšího kvartálu. Za prvé, objednávky na přístroje pro výrobu paměťových čipů NAND, jež se používají např. v SSD discích, vylétly mezikvartálně o 250 % s tím, jak odvětví přechází na novou 3D architekturu těchto čipů. Za druhé, operační paměť DRAM v současnosti zažívá nový boom a převis poptávky nad nabídkou (tady má také určitý vliv přechod na nové technologie). Applied Materials zaknihoval v tomto segmentu 110% QoQ nárůst objednávek. Za třetí, porovnatelně menší segment Displays, generující 10 % celkových tržeb, vykázal 63% QoQ nárůst objednávek nejen na zařízení na výrobu OLED ale také large-sized LCD displejů. A za čtvrté, kapitálové výdaje se v předešlém kvartálu nafoukly o 133 % YoY.



Nečekaně silné objednávky umožnily managementu upravit výhled do dalšího kvartálu. Celkové tržby by měly růst cca 44% YoY tempem a hnané by měly být především segmentem polovodičů (+51 % YoY) a displejů (+122 % YoY). Segment služeb by měl ke svému obratu připsat cca 9 % YoY. Provozní zisk na akcii by tak měl skončit někde mezi 72c až 80c. Výsledky AMAT trh nepřesvědčily a jeho akcie v současnosti obchodují 0,5 % pod včerejší zavírací cenou.



Cisco Systems



Dominantní hráč na poli síťových prvků zaknihoval tržby ve výši 11,6 mld. USD (-3 % YoY) a tedy mírně nad tržním konsensem 11,55 mld. USD. Čistý zisk na akcii skončil meziročně beze změny a na úrovni 57c jen o 1c nad predikcemi.



Růst tržeb opět zpomaloval největší segment, síťové switche, jehož tržby v tomto kvartálu sjely o 5 % YoY níž na 3,3 mld. USD. Segment služeb naopak posílil o 5 % YoY na 3,1 mld. USD. Cisco v souladu se svojí dlouhodobou strategií přesouvá svůj podnikatelský model k pravidelnému předplatnému, které teď generuje již 31 % tržeb (+3 p.b. YoY). Zároveň však tento způsob platby ubírá z horní linie růstu 1 až 2 %.



Výhled na další kvartál se drží očekávání trhu. Tržby směřují do intervalu 11,76 – 12 mld. USD (konsensus 11,85 mld. USD) a čistý zisk do 0,57 – 0,59 USD (konsensus 0,58 USD). Navzdory nepřekvapivým výsledkům dnes akcie Cisco skokově rostou o 2,5 %.