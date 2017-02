Souhrn 16.2. - trhy lehce v minusech, vyhodnocuje se záplava dat a výsledkových zpráv, dolar oslabuje kvůli Yellenové, ropa neudržela pozitivní ladění, BCPP mírně v minusu

13.h - Evropské trhy lehce oslabují kvůli...

Pražská burza při dalším nadprůměrně likvidním dni mírně oslabila.Evropské akciové trhy dnes lehce oslabují, když se prosazuje především negativní vliv firemních výsledkových zpráv v čele se zklamáním z dílny Nestle a pojišťovny NN.Pozitivně působily naopak výsledky Air France-KLM a zpráva o růstu lednových prodejů nových automobilů.Určitý tlumící efekt měly včerejší komentáře šéfky Fedu v tom smyslu, že vývoj ekonomiky jako takové je spíše zklamáním i přes některé úspěchy v cílení poptávky spotřebitelů, růstu cen a trhu práce . Investoři se mohou začít obávat prostředí nízkého ekonomického růstu při současně vyšším růstu cen, což není příznivá kombinace.US akciové trhy startují poměrně v klidu. Objem dat a komentářů, jež je potřeba zvážit a vyhodnotit, je v posledních dnech enormní a tak trhy nikam nespěchají. Americký dolar dnes výrazněji oslaboval vůči hlavním párům, což by se dalo přičíst reakci trhu na výše zmíněné komentáře šéfky Fedu a obavám z nepříznivého zadání v podobě slabého růstu a vyššího růstu cen. Ropa v průběhu první poloviny dne rostla díky náznakům, že listopadová dohoda OPECu a hlavních nečlenů by mohla být v případě potřeby prodloužena. Později odpoledne se dostavila korekce související patrně se statistikami o růstu US břidlicové produkce a vývozu v uplynulém týdnu. Vývoz dosáhl rekordní úrovně 1 miliónu barelů denně. Analytici se pozastavují nad tím, že současně se zvýšily americké zásoby o nebývalých 9,5 miliónu barelů. BCPP dnes lehce oslabila, když prodejní náladu na bankách v závěru částečně tlumilo obnovení zájmu o akcie ČEZ . Dařilo se také PMČR, akcie O2 poněkud plíživě posilují nad hranici 270 Kč nehledě na zprávy o snahách vytvořit 4. mobilního operátora v zemi.