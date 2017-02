Murray: Británie překoná problémy Brexitu do 10 let, pak bude lídrem

Podle ekonoma agentury Bloomberg Jamieho Murrayho se britská ekonomika během následujících 10 let vypořádá s negativními dopady Brexitu a díky produktivitě a demografické skladbě se stane ekonomickým lídrem celé Evropy Pozitivně zapůsobí růst produktivity práce na měrnou hodinu nad úrovně vídané před poslední krizí a také relativně příznivější skladba populace v produktivním věku oproti jiným evropským zemím.Podle Murrayho britská ekonomika v příštím roce oslabí směrem k 1,3%, aby se následně zvedala směrem k a nad 2%, což bude ve finále lepší výsledek než u Německa, Francie, Itálie nebo Španělska v roce 2027.Růst bude sice pouze pozvolný, ale stále rychlejší oproti zbytku Evropy Podle Murrayho se pravděpodobně blíží konec stimulačního období ECB spolu s tím jak celkový ekonomický růst bude zvedat inflaci směrem k cíli ECB. Výrazným rizikem je přitom série letošních parlamentních voleb v hlavních zemích eurozóny. Ekonomika Británie bude do roku 2021 cca o 2% menší oproti možnému stavu, pokud by zůstala v EU.