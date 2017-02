UK - počet pracujících z EU nejnižší za 5 let, hrozí nedostatek pracovních sil

Podle statistik britské ONS se počet pracujících z EU ve Velké Británii v posledním sledovaném čtvrtletí snížil o 50 000 na 2,3 miliónu. Takový vývoj budí obavy z možného nedostatku pracovních sil na britském trhu práce Pokles byl nejsilnější za posledních 5 let a souvisí zjevně s růstem napětí kolem Brexitu Podle zprávy až 43% vedoucích pracovníků v sektoru vzdělání a až 50% ve zdravotnictví se obává, že zahraniční zaměstnanci opustí své pozice do konce tohoto roku, což zvýší tlak na tyto sektory. To bude platit obecně pro všechny sektory s vysokým podílem zahraničních zaměstnanců.Míra nezaměstnanosti v ostrovním království ve 4Q16 dosáhla úrovně 4,8% a byla nejnižší za poslední dekádu.