TA: USOil může předvést s cenou další pohyb stranou

Cenové determinanty USOil mají stále stejné jmenovatele i pro tento týden. Jsou to statistiky mezinárodní energetické agentury EIA a amerického petrolejářského institutu API. Obě agentury shodně poukazují na neustálý růst zásob surové ropy, a co hůř, i na růst aktivity amerických těžařů. I přes heroické snahy členů i nečlenů ropného kartelu OPEC vytvořit na trhu s ropou nabídkový deficit, je na trhu surové ropy stále nadbytek. Je nasnadě, kdy z trhu odejdou i ti nejotrlejší býčí optimisté a cena USOil se sesune zpět k 50 dolarům za barel. Jedině snad sama Saudská Arábie by se mohla postavit do cesty tomuto černému scénáři tím, že by ještě víc nad limit svého závazku utáhla ropné kohoutky.

USOil: Cena lehké americké ropy se v rámci dnešního dne pohybuje v blízkosti první rezistence nad 53 dolary za barel. Hlavním kurzotvorným prvkem byla během týdne statistika zásob, která cenu ropy dokázala rozhýbat oběma směry. Dnes se cena nachází ve středu regresního kanálu lehce nad sedmi a třicetidenním průměrem. Parabolický indikátor SAR ukazuje up-trend.



Preferovaný scénář: Long pozice. Cena WTI se zastavila na střední hranici regresního kanálu, od které směřuje vzhůru a mohla by tak pokračovat až k horní hranici kanálu. Významnou úrovní na cestě by mohla být hodnota druhé rezistence.

Alternativní scénář: Konsolidace. Převažující nejistota ohledně účinnosti restrikcí ze strany ropného kartelu, kterou přiživují vyšší stavy zásob ropy by mohla vyústit v další pohyb stranou, který cena USOil v pondělí nastolila. Cena by se tak mohla vracet k dennímu pivotu.



Klíčové denní technické úrovně:

R2 - 53,84

R1 – 53,4

Pivot - 53,06

S1 – 52,62

S2 – 52,28