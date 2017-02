FED indikuje další kontinuální růst úrokových sazeb / BIG EXPERT - zahraniční trhy: týden od 13. 2. 2017

Nejvýraznější zprávou posledních dní byla zpráva o dalším, brzkém růstu amerických úrokových sazeb od předsedkyně amerického FEDu Janet Yellen. Její vzkaz pro trhy je jasný - americká ekonomika je na tom lépe než evropská. A i vzhledem k trumponomice (ekonomické strategii prezidenta Trumpa) očekávejte na jednom z nejbližších zasedání zvýšení úrokových sazeb. A budeme v něm velmi pravděpodobně po nějaký čas pravidelně pokračovat.

Kdo by čekal, že s růstem úrokových sazeb se zastaví růst amerických akcií, tak se krutě zklamal. Kapitálové trhy si tento vzkaz přebraly po svém. Americké ekonomice se daří, je prostor pro růst a to jsou vždy dobré zprávy. Výsledková sezona je v plném proudu a zatím se zdá, že v obecné rovině výsledky svědčí o dobré kondici amerických společností. Překvapuje také Tesla Elona Muska, nad kterou se po zvolení Donalda Trumpa prezidentem vznášel temný mrak pochybností. Elon Musk se ovšem ve zcela copperfieldovském stylu dokázal přenést do Trumpova poradního sboru, otestovat výrobu modelu 3 a excelentním PR znovu rozptýlit pochyby škarohlídských analytiků. Cena akcií Tesly díky tomu atakuje rekordní úrovně a aktivistickým investorům spekulujícím na pokles (v čele s Jimem Chanosem) jistě není při pohledu na graf příliš do zpěvu.

Za povšimnutí také stojí výrobce strojů na sodovku, dobře známý díky svým produktům i v ČR, firma SodaStream. Kde v roce 2014 nepomohla ani reklama se Scarlett Johansson, tam se v roce 2016 zadařilo díky ústupu konzumentů od slazených limonád tradičních výrobců. Společnost ohlásila robustní růst a solidní výsledky s nulovou zadlužeností. Cena akcií se tak od listopadu téměř zdvojnásobila.

Zatímco růst trhů v USA má dobrý základ v ekonomických fundamentech, Evropa je na tom podstatně hůře. Itálie a Francie jsou stále v problémech, Španělsko také není zrovna jihoevropský tygr a tradiční tahoun Německo se zmítá ve vnitřních politických problémech. Evropské indexy jsou zatím taženy globálně dobrým sentimentem, ale uvidíme, jaký vliv budou mít nadcházející národní volby v jednotlivých evropských státech.

Aleš Charvát, UniCredit Bank

Názory expertů na budoucí vývoj na vybraných zahraničních trzích sledovaný prostřednictvím indexů a porovnání s českým kapitálovým trhem (PX) v horizontu jednoho měsíce a půl roku, v týdnu od 13. 2. 2017.

Odhad expertů pro období 1 měsíc

Ukazatel Hodn.

10. 2. Průměr Medián Změna

v % Interval Růst Pokles PX 964,31 947,00 950 ↓ -1,79 910 - 970 1 5 Dow Jones (US) 20 269,37 20 272,83 20 358 ↑ 0,02 19 500 - 20 750 4 2 NASDAQ (US) 5 734,13 5 694,83 5 697 ↓ -0,68 5 500 - 5 890 2 4 FTSE 100 (VB) 7 258,75 7 242,50 7 260 ↓ -0,22 7 000 - 7 470 3 3 DAX (Něm.) 11 666,97 11 523,17 11 617 ↓ -1,23 11 000 - 12 000 3 3 Nikkei 225 (Jap.) 19 378,93 19 152,17 19 352 ↓ -1,17 18 000 - 19 910 3 3

Odhad expertů pro období 6 měsíců

Ukazatel Hodn.

10. 2. Průměr Medián Změna

v % Interval Růst Pokles PX 964,31 944,50 966 ↓ -2,05 850 - 1 000 3 3 Dow Jones (US) 20 269,37 20 006,33 20 295 ↓ -1,30 17 800 - 20 900 3 3 NASDAQ (US) 5 734,13 5 693,17 5 765 ↓ -0,71 5 100 - 6 000 3 3 FTSE 100 (VB) 7 258,75 7 376,83 7 423 ↑ 1,63 7 000 - 7 500 5 1 DAX (Něm.) 11 666,97 11 543,67 11 888 ↓ -1,06 9 500 - 12 400 4 2 Nikkei 225 (Jap.) 19 378,93 18 997,67 19 451 ↓ -1,97 16 000 - 20 105 3 3

Hodnocení v tomto týdnu provedli:

Michal Blažek - BH Securities

- BH Securities Jiří Šimara, Tomáš Menčík - CYRRUS

- CYRRUS Michal Belan - Generali Investments CEE, investiční společnost

- Generali Investments CEE, investiční společnost Libor Stoklásek - GRANT CAPITAL

- GRANT CAPITAL Aleš Charvát - UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia

- UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia Jaroslav Brychta - X-Trade Brokers