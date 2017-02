Ekonomická superhvězda, která padla na dno

Není to tak dávno, co bylo Mongolsko nejrychleji rostoucí ekonomikou na světě. Nyní je v mnoha oblastech ve vážných problémech. Jeho dluhy prudce rostou, měna se potápí, rozpočtové deficity se skokově zvyšují. Zahraniční investice se propadají a to samé platí o ekonomickém růstu. Vláda a státem podporovaná rozvojová banka musí v následujícím roce splatit 1 miliardu dolarů dluhopisů. Někteří lidé mají takové obavy, že nabízejí své koně jako dar, aby se vláda vyhnula defaultu.



Naštěstí má celá situace i lepší řešení. Vláda nyní jedná s Mezinárodním měnovým fondem o finanční pomoci. Pokud bude poskytnuta, bylo by to během posledních třiceti let již pošesté. Pomoci by možná byla ochotná i Čína, ale něco by to stálo. Ovšem i kdyby vše nakonec skončilo dobře, Mongolsko by mělo ještě dlouho sloužit jako varovný příklad. Tato země sedí na obrovských zásobách přírodních zdrojů a sdílí hranici s druhou největší ekonomikou na světě. Dlouho se zdálo, že je velmi atraktivní destinací pro investice a ekonomický růst v roce 2011 dosahoval dokonce 17 %. Vládní výdaje ale v roce 2011 vzrostly o 56 %. Vláda zvyšovala platy ve veřejném sektoru, dotovala hypotéky. Na své si přišli i politici a v zemi rostly obchody s luxusním zbožím a drahé hotely jako houby po dešti.



Dobré časy skončily ve chvíli, kdy zpomalila čínská ekonomika a došlo k propadu cen komodit. Začaly růst dluhy, klesaly devizové rezervy a krizi platební bilance bylo zabráněno jen s pomocí čínské centrální banky PBoC. Nová finanční injekce od MMF by odvrátila default, ale Mongolsku je třeba více. Musí diverzifikovat svou ekonomiku, která nyní závisí na přírodních surovinách. To zase vyžaduje lepší školy a jiný přístup k zahraničním investorům, ke kterým se vláda v posledních letech chovala nepřátelsky.



Vláda by také měla bojovat s korupcí a vytvořit státní investiční fond, který by vládním financím pomáhal vyhladit komoditní cyklus. Pokud se reformy povedou, Mongolsko čeká přívětivá budoucnost. Země má mladou populaci, povětšinou stabilní demokracii a dokonce i řadu startupů. MMF tvrdí, že přírodní zdroje by zemi mohly přinést 3 biliony dolarů. Rozšíření obrovského dolu Oyu Tolgoi by mělo přinést tučné dividendy již v dohledné době. A pokud bude Mongolsko ochotno učinit některé bolestivé kroky, jeho opakující se hluboké ekonomické problémy by už mohly skončit.



