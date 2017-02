BlackRock: Zaměřte se na fakta a ne na Tweety!

Analytici předního světového správce měnových aktiv, společnosti BlackRock, v souvislosti s investicemi na rozvíjejících se trzích doporučují, aby se klienti při svém rozhodování zaměřili na tvrdá data a ne na "Tweety" nového amerického prezidenta. akcie rozvíjejících se trhů zažívají nejlepší vstup do nového roku od roku 2011, když investoři překonali úvodní šok z přístupu nového US prezidenta k politice ve znamení hrozících protekcionismu, který se zatím nijak výrazně nenaplňuje.Podle analytiků společnosti je poněkud obtížné pochopit kroky a záměry nové administrativy a proto zatím firma nepřijala příslušná rozhodnutí s ohledem na spravovaná portfolia. Total Emerging Markets v loňském roce zaznamenal výnos 29% a překonal tak 73% konkurentů. Výrazné zhodnocení fondu přinesly především investice do tureckých a indonéských akcií a chilských a polských dluhopisů Podle analytiků byl propad mexických dluhopisů po Trumpově zvolení příliš silný. Pro investice tímto směrem bude důležitý další vývoj Trumpova tlaku na velkého jižního souseda USA.Pro Rusko analytici firmy vidí dobrý prostor pro růst vzhledem k očekávánému ekonomickému oživení, uvolňování měnové politiky v zemi a nízkým valuacím. Pozitivní roli hrají také náznaky možného zmírňování sankcí a celkově vstřícnější postoj nové administrativy v otázce vzájemných vztahů.Celkově pozitivní náhled mají analytici vůči polským aktivům a sází na rizikovější, ale zajímavé Turecko.