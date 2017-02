Evropa koriguje předchozí zisky, Air France-KLM +8 %

V červených číslech zahájily dnešní obchodní den evropské akciové trhy, které tak mírně korigují předchozí růst, kdy indexy zaznamenaly nejdelší růstovou sérii za posledních 18 měsíců. Ty se aktuálně pohybují několik desetin pod včerejším závěrem, konkrétně německý DAX na úrovni 11 770 bodů. Zisky si naopak připisuje euro, a to se ziskem 0,4 % na hladině 1,063 EUR/USD.



Společnost Cobhan se propadá o 19,1 %, což znamená největší ztrátu za 25 let poté, co firma oznámila překročení nákladů u Boeingu KC-46 o 150 mil. GBP a zároveň 680 mil. GBP poplatků, odpisů a snížení zisku. Nedaří se rovněž skupině NN, která vykázala za 4Q pokles zisku o 60 %. Čistý zisk se snížil na 148 mil. EUR z 360 mil. EUR o rok dříve, na což akcie reagují poklesem o 7,6 %.



Zisky si naopak připisuje Air France-KLM, jejíž akcie přidávají 8,4 %. Důvodem je 35% nárůst zisku v minulém roce, když společnost navíc oznámila plán navýšit kapacitu zejména na dlouhých linkách. Daří se díky tomu i například Lufthanse, která zpevňuje o 2,6 % nebo IAG se ziskem 2 %.



Celoevropský Euro Stoxx 50 oslabuje stejně jako německý DAX o 0,2 %, britský FTSE 100 o 0,4 % a francouzský CAC 40 o 0,3 %.