Nestlé zpomalilo růst, táhlo však krmivo pro zvířata

Švýcarská potravinářská firma dnes reportovala zpomalení růstu tržeb, největší za posledních dvacet let. Za poslední rok hlásí společnost čisté zisky 8,5 miliardy dolarů, čímž lehce zklamala očekávání analytiků. Přesto bylo navrženo zvýšení dividendy na 2,30 franků za akcii.



Podle tiskové zprávy v roce 2016 dosáhla společnost organického růstu (tzn. růstu bez započítání tržeb koupených společností) pouze 3,2 procenta oproti hodnotě 4,2 procenta v předchozím období a říjnovému odhadu pro rok 2016 3,5 procenta. Podle deníku Financial Times se jedná o nejpomalejší růst od roku 1996, tedy za dvacet let.



Šéf Nestlé Ulf Mark Schneider přesto výkon označil za solidní s přihlédnutím na dění v celém odvětví a za hlavní příčiny zpomalení podle deníku Financial Times označil hlavně slabší prodeje v zemích západní Evropy a menší než očekávaný růst cen. Tržbami zklamala především Velká Británie, kde byl pocítit šok po referendu o brexitu. Naopak v Rusku se dvouciferného růstu dočkaly prodeje kávy a krmiva pro zvířata.



Nejlepší růst zaznamenala společnost v severní a jižní Americe, kde organicky rostla až o 4,2 procenta. V severní Americe také tržby táhlo nahoru krmivo pro zvířata a káva, ale také zdravá výživa. V regionu naopak zklamaly cukrovinky. V Brazílii se zase dařilo prodejům tyčinky KitKat.



Pro tento rok očekává společnost organický růst někde okolo 2 až 4 procent. Společnost se zároveň letos chystá dát až půl miliardy švýcarských franků na restrukturalizaci a do roku 2020 chce dosáhnout podstatných úspor na výdajích, které by se však podle Schneidera neměly dotknout zákazníků. Škrtat se mají hlavně administrativní výdaje a do tří let by Schneider opět chtěl mít organický růst někde na hodnotě okolo 5 procent za rok.



Podle deníku Financial Times, však bude Nestlé muset v příštích letech čelit zvýšené konkurenci, například v oblastech kávy a čokolády, zejména pak v USA, kde má slabší postavení na trhu. Vzhledem ke Scheiderově zálibě v akvizicích, na kterou upozornil, když vedl medicínskou společnost Fresenius, se dá podle listu očekávat i expanze prostřednictvím skupování dalších značek.