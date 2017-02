Kdo z nich víc maká? Babiš se drsně pustil do premiéra Sobotky

Pouze třikrát se v loňském roce zúčastnil Andrej Babiš pravidelných interpelací na členy vlády. Na těch mají poslanci právo položit ministrovi dotaz a on na něj musí odpovědět. Interpelovat na šéfa hnutí ANO přitom chtěli poslanci celkem osmnáctkrát.

O účast na ústních interpelacích, které se projednávají vždy ve čtvrtek odpoledne, ale nemají velký zájem ani jiní členové vlády. A premiéru Bohuslavu Sobotkovi s nimi došla trpělivost. Ve středu svým kolegům připomněl, že je jejich povinností se interpelací účastnit.

"Účast na interpelacích je součást práce a povinností členů vlády. Požádal jsem proto, aby na interpelacích nechyběli," napsal Sobotka na Twitteru. Na to konto ale Babiš odvětil, že má důležitější věci na práci, než aby se nechal na interpelacích ponižovat.

A rovnou se pustil i do předsedy vlády. "Koukám na čísla: pan premiér se nechává "interpelovat" ze strany poslanců ČSSD. Celkem je to 33 interpelací. Asi si myslí, že maká," napsal na facebooku.

Zároveň se začal hájit tím, že místo toho, aby ztrácel čas na interpelacích, projednává užitečné zákony. "Lepší by bylo srovnat počty předložených a schválených zákonů. Vláda přijala 226 zákonů, z toho 64 je z Ministerstvo financí ČR, tedy 28 % z celkového počtu. A to jich 11 máme ještě neschválených. To je směrodatnější, ne?" vyjádřil se na sociální síti.

Vláda na svých webových stránkách zveřejnila statistiku účasti členů vlády na ústních interpelacích. Kromě Babiše z ní příliš dobře nevyšla ani ministryně práce Michaela Marksová či bývalý ministr zdravotnictví Svatopluk Němeček. Naopak ministr kultury Daniel Herman měl účast stoprocentní.