Faber: Trump bude dobrý pro Asii, odrovná klíčovou roli USA, které nahradí Čína

Světoznámý investor Mark Faber míní, že protekcionismus nového US prezidenta Donalda Trumpa bude dobrý pro Asii a tamní akciové trhy.Vlna protekcionismu nového prezidenta způsobí především a pouze to, že USA přestanou být pro mnohé zahraniční obchodníky důvěryhodným obchodním partnerem a spojencem, kterého bude třeba nahradit někým jiným. Uvolněné místo zaplní s velkou pravděpodobností Čína, která usiluje o změnu základního nastavení své ekonomiky s větší orientací na domácí spotřebu. Celá Asie si toto již zjevně uvědomuje a vývoz zemí jako Jižní Korea. Tchajwan a dalších do nejlidnatější země světa výrazně převyšuje vývoz do USA. Směrem k Číně se začíná obracet pozornost dalších zemí jako je Mexiko a celé Evropa Tento vývoj bude prospěšný pro asijské akciové trhy. Faber od nich letos očekává růst o 15% po započtení dividend. Na adresu amerických trhů je Faber opatrný a očekává mnohem slabší výsledky.Podle Fabera je 8letá ekonomická a akciová expanze v USA blízko svému vyvrcholení.