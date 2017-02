Výsledky Goldcorp za 4Q16 překonaly odhady

J&T BANKA, privátní banka úspěšných: Od roku 1998 se staráme o investice a finance těch nejbohatších, těch nejnáročnějších. Individuální přístup a maximální komfort je cítit ve všem, co děláme. Jsme privátní bankou, která klientům pomáhá majetek zhodnotit, ochránit a předat dalším generacím a v neposlední řadě si ho také užít. Učíme se od těch nejlepších a rosteme spolu s našimi klienty. Vedle komplexních služeb family office a privátního bankovnictví poskytujeme specializované financování v oblasti real estate a podnikových akvizic. Do bankovního holdingu J&T patří kromě české J&T Banky její slovenská pobočka, ruská banka J&T Bank ZAO a banka J&T Bank and Trust se sídlem na Barbadosu. Více informací na: www.jtbank.cz

Goldcorp včera po uzavření amerických trhů reportoval výsledky za 4Q16, které na čistém zisku překonaly očekávání trhu. Čistý zisk na akcii byl 0,12 USD (minulý rok byla čistá ztráta) vs. oček. 0,08 USD . Společnost sice dle očekávání vytěžila meziročně méně zlata (761 tis. vs. 909 tis. r/r), ale tento pokles nahradila výraznými úsporami na straně nákladů (747 vs. min. 977 USD r/r). Společnost uvedla, že očekává nárůst produkce o 20 % do pěti let a udržení celkových nákladů na unci na 700 USD . Celkově hodnotíme výsledky pozitivně.