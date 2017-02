Rozbřesk: Pravděpodobnost březnového růstu sazeb Fedu stoupá

Americká čísla včera jenom podtrhla to, co již v úterý naznačila šéfka Fedu Janet Yellenová - dalšího růstu sazeb v USA se můžeme dočkat již v březnu. Pravděpodobnost březnového růstu sazeb vzrostla v posledních dnech zhruba na dvojnásobek (z 23 % na 44 %). To se líbilo logicky americkému dolaru, zatím ale zdá se na výraznější zisky nemá dost síly a otočil se na úrovni 1,05 EUR/USD. To se může změnit, pokud sázky na růst sazeb v USA ještě půjdou nahoru a na druhé straně Atlantiku současně vzroste napětí před volbami v Nizozemí a ve Francii.



Lednová čísla přinesla jak rychlejší maloobchod, tak zejména další zrychlení inflace. Zejména její jádrová složka se znovu dostala do blízkosti nejvyšších úrovní za posledních devět let (2,3 %). Zdá se tedy, že největší světová ekonomika dál šlape na plyn - náš (nowcast) odhad za první kvartál ukazuje na základě zatím dostupných čísel na zrychlení na 2,4 % v prvním kvartále. To by mohlo Fedu samo o sobě stačit k tomu, aby se na březnovém zasedání rozhoupal k akci a to nehledě na detaily rozpočtových plánů Donalda Trumpa.

Politika Fedu může naopak prezidentovu snahu nově stimulovat ekonomiku trochu komplikovat. Velká část plánů souvisí s daňovou reformou, kterou chce prezident představit v nejbližších týdnech. My v nejambicióznějším scénáři počítáme s tím, že by rozpočtová injekce mohla přinést americké ekonomice 1-1,5 procentního bodu během následujících dvou let. Tak výrazný fiskální stimul by ale mohl hravě popohnat inflaci ještě rychleji vzhůru a dotlačit Fed k agresivnější reakci. Včera jinak relativně umírněný Rosengren z bostonského Fedu připustil, že by sazby mohly jít v tomto roce nahoru dokonce čtyřikrát. To by znamenalo jednoduše vyšší výnosy a silnější dolar, což by mohlo do velké míry přínos Trumpova rozpočtového balíku “neutralizovat”.

FOREX

Region

Kurzy regionálních měn se včera vůči euru příliš neměnily. Zlotý měl sice v podvečer tendence slábnout, avšak nešlo o zásadní pohyb. Členka Výboru pro měnovou politiku (RPP) Grażyna Ancyparowicz se podobně jako její kolegové předešlý den vyjádřila k rychlejšímu růstu cen. Uvedla, že sazby letos pravděpodobně zůstanou stabilní a že potřeba je zvyšovat může zesílit příští rok.



Dnes trh sleduje data z polského trhu práce (mzdy, zaměstnanost). Nečekáme, že by nějak změnila pohled RPP na poslední vývoj, ani že změní očekávání týkající se nastavení měnové politiky.



EUR/USD/GBP

Kurz eurodolaru zažil podivnou seanci, když jej vysoká americká inflace a silné maloobchodní tržby nejprve seslaly k úrovni 1,05, aby nakonec seanci končil zpět nad úrovní 1,06. Dolar byl možná trochu zklamán jednak z horší průmyslové výroby a jednak z toho, že J. Yellenová ve svém opakovaném vystoupení v Kongresu neřekla nic nového. Na druhou stranu rétorika ostatních členů vedení Fedu se nesla spíše v jestřábím hávu a to zejména ze strany Rosengrena s Bostonu, který by letos rád viděl čtyři zvýšení sazeb ze strany Fedu.



Dnes budou v centru americká data - podnikatelská nálada od Philly Fedu a týdenní statistiky nových žádostí o podporu v USA. Pokud obojí potvrdí sílící konjunkturu v USA, tak bude zjevné, že politika Fedu se ocitla “za křivkou” (je pozadu v odbourávání expanze) a bude zapotřebí tuto mezeru srovnat, což může být pozitivní signál pro dolar.