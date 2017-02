Portfolia hodnotových a růstových ETF se často překrývají!

Existuje značné překrývání mezi tím, co mnohé indexy považují za „hodnotové“ a „růstové“ akcie.

Nalezneme desítky ETF, které se snaží rozdělit svět akcií do dvou skupin: hodnota a růst. Investiční strategie jako tyto – zaměřující se na určitý typ zabezpečení, se na trhu vyskytují již desítky let a mnozí investoři přijali ETF jako účinný nástroj pro rozdělování určitých tříd aktiv. Ale podrobný pohled na hodnotové a růstové ETF nám ukazuje, že zde můžeme nalézt produkty, které se do značné míry překrývají. Porovnáme-li iShares S&P 500 Growth Index Fund (IVW) a S&P 500 Value Index Fund (IVE), zjistíme, že první fond zahrnuje asi 280 a druhý asi 370 společností. Jednoduchou matematikou zjistíme, že mnoho titulů z indexu S&P 500 je zahrnuto v obou ETFách, což znamená, že jsou klasifikovány zároveň jako hodnotové i růstové akcie.

Rydex nabízí sadu „čistý styl“ ETF, která se vážněji zaměřuje na oddělení hodnotových a růstových akcií. Guggenheim S&P 500 Pure Value (RPV) a Guggenheim S&P 500 Pure Growth (RPG) drží pouze takové tituly z indexu S&P 500, které vykazují nejsilnější hodnotové a růstové charakteristiky.