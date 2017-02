CETA schválena Europarlamentem

Evropský parlament včera schválil obchodní dohodu CETA mezi EU a Kanadou. Smlouva o zrušení cel začne platit, jakmile jí ratifikují národní parlamenty. Čeští europoslanci jí přivítali. V Bruselu protestovaly stovky lidí.

Výsledek více než tři a půl roku trvajícího vyjednávání včera potvrdil Evropský parlament. Od Hospodářské a obchodní dohody mezi EU a Kanadou (CETA) a Dohodou o strategickém partnerství (SPA) si obě strany slibují vyšší ekonomický růst a podporu obchodu a investic. Platit bude po ratifikaci národními parlamenty, očekává se, že už na jaře 2017, jednání se ale mohou protáhnout. Největší překážkou byl valonský parlament.

Před EP se shromáždila asi stovka demonstrantů, kteří si lehli na zem a bránili tak vstup do budovy parlamentu. K žádným vážným incidentům však nedošlo. Například europoslanec Luděk Niedermayer na své facebookovém profilu napsal, že se do parlamentu dostal jen díky ulličce, kterou mezi demonstranty vytvořila policie. „Důvodem protestů je schvalování obchodní dohody s Kanadou (CETA). Jsem přesvědčen, že tato dlouho vyjednávaná dohoda mezi předními ekonomikami a demokraciemi dnešního světa přinese to, co od ní očekáváme – tedy lepší volbu pro zákazníky a příležitosti pro firmy. A přínosy drtivě převáží nad krátkodobými riziky, které otevření trhu vždy přináší – předešlé smlouvy potvrzují, že smlouvy umíme dobře vyjednat,“ uvedl Niedermayer a přidal fotku demonstrujících.

Díky CETA dojde ke zrušení cel s druhým největším obchodním partnerem EU (Kanada je druhá po USA), což má zefektivnit mezinárodní obchod. Dohoda SPA je politická dohoda posilující bilaterální spolupráci v řadě zahraničně-politických oblastí, například mezinárodní bezpečnost, terorismus, námořní bezpečnost, energetiku, dopravu, výzkum, zdravotnictví, atd. SPA zahrnuje formy spolupráce, které mají přímý dopad na občany, například ve školství a nejrůznějších kulturních programech. Zahrnuje ale i kontroverzní environmentální témata, jako např. politiku rybolovu, nebo těžbu břidlicového plynu, ale i politiku udělování kanadských víz.

Ve více než tříhodinové diskuzi zaznělo, že Kanada i EU sdílejí společné demokratické hodnoty, lidská práva, ekonomické a politické svobody a překrývají se se svými zájmy v zahraniční a bezpečnostní politice. Ozvali se ale i kritici, kritika směřovala směrem k ohrožení životního prostředí a úbytku pracovních míst, zejména v zemědělství. Jan Zahradil (ODS) zdůraznil, že Česká republika je malá, exportně orientovaná země. „Náš obchod s Kanadou dosahuje objemu miliard korun a 60% našich exportérů jsou malé a střední podniky. Nejsou to žádné velké korporace. Vyvážíme tam strojírenské výrobky, elektrotechnické výrobky, výrobky z plastu, z gumy, motorové součásti, výrobky optiky, výrobky lékařské, lékařská zařízení a také potravinářské výrobky. To všechno se samozřejmě usnadní, obchod s těmito komoditami, pokud dohoda CETA vstoupí v platnost, protože všechny přirážky, tarify, cla klesnou postupně na nulu. (…) Je tedy celkem jasné, že já tady budu lobbovat za tuto dohodu, protože je v zájmu mojí země, její ekonomiky, našich zaměstnanců a zaměstnavatelů, aby ta dohoda vstoupila v platnost, a myslím, že pro jednou má zase Evropský parlament dobrou příležitost udělat něco pozitivního, schválit tuto dohodu,“ uvedl Zahradil.¨

Dita Charanzová (nestraník, ANO) rovněž zdůraznila důležitost malých a středních podniků: „Ale nejenom to, bude přístup k veřejným tendrům na kanadské federální, provinční i lokální úrovni. Smlouva se dotkne evropských geografických indikátorů, včetně českého piva. EU potřebuje ukázat, více než jindy, že místo uzavírání hranic protekcionismem musíme vést příkladem a uzavírat více takových smluv s našimi klíčovými partnery,.“ řekla Charanzová. Nakonec byla smlouva přijata 408 hlasy, proti bylo 254 europoslanců a 33 se zdrželo hlasování. Smlouva byla podepsaná oběma stranami již 30. října 2016 (psali jsme v textu Nedělní konec vyjednávání: CETA podepsána): Její podepsání však nebylo jisté, jelikož dohodu neschválil valonský parlament (psali jsme v textu CETA přece jen bude? Belgičané upravili smlouvu podle Valonů). Namále měla dohoda také v Německu, kde ji dokonce posuzoval ústavní soud – psali jsme Vláda posvětila dohodu EU s Kanadou. V Německu schválení přibrzďuje Ústavní soud.

První obchodní bilaterální dohoda mezi oběma stranami pochází z roku 1976 (Rámcová dohoda o ekonomické a obchodní spolupráci) na kterou navázala v roce 1990 Deklarace transatlantických vztahů. EU zahrnuje 9,4 % kanadského exportu a importu v roce 2014. EU v témže roce exportovala do Kanady zboží za 31,7 bilionů euro a přijala zboží za 27,4 bilionů. Z EU se do Kanady vyváží nejvíce stroje, dopravní zařízení a chemikálie. Co se týče přímých zahraničních investic, tak EU investovala více v Kanadě, než Kanada v EU.

Pavel Kopecký

O dohodě CETA jsme také psali:

Nedělní konec vyjednávání: CETA podepsána 30.10.2016

CETA přece jen bude? Belgičané upravili smlouvu podle Valonů 28.10.2016

Anketa s europoslanci – jak by se měl měnit rozpočet pro rok 2017? 2.11.2016

Vláda posvětila dohodu EU s Kanadou. V Německu schválení přibrzďuje Ústavní soud 14.10.2016