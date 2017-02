ČEZ a téma emisních povolenek - EP navrhuje další posun

Pražská burza dnes překonala své regionální konkurenty a připsala takřka 0,7 %.

Dařilo se akciím ČEZ. Dopomohla tomu zpráva z Evropského parlamentu. Ten dnes kladně hlasoval v otázce narovnání trhu s emisními povolenkami. Mělo by se tak zvýšit tempo, kterým jsou nadbytečné emisní povolenky odčerpávány do speciálních rezerv. Podporu získal také návrh zrušit 800 mil. povolenek v roce 2021, které jsou součástí stabilizační rezervy (Market Stability Reserve). Další kolo schvalování je na samotných státech EU. Energetickému sektoru zpráva nahrává s ohledem na potenciální růst cen emisních povolenek, které vstupují do cen silové elektřiny.



Ze včerejších ztrát se oklepaly bankovní tituly. Sentiment mohl pozitivně ovlivňovat negativní postoj koaličních partnerů směrem k premiérem navrhované sektorové dani. Roli sehrálo také úspěšné tažení bankovního sektoru ve světě. Pod ním se podepisují jestřábí vyjádření šéfky Fedu Janet Yellenové a solidní inflační data z USA.