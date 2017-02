Summary: Heineken vyhlíží lepší marži, Pepsi je opatrná ve výhledu

Heineken rychle expanduje a očekává zlepšení provozní marže. Pepsi je po solidních výsledcích opatrná ve výhledu. AIG výsledky nepotěšila. Investory snad potěsí alespoň zpětný odkup akcií. Přinášíme pravidelné denní akciové summary.

Evropa:

Heineken NV



Heineken hospodařil v roce 2016 s provozním ziskem 3,54 mld. EUR, což značí organický růst na úrovni 10 % při tržním konsensu 3,47 mld. EUR. Provozní marže se rozšířila o 54 bps YoY na 17 %. Zásluhu na tom nese zejména region Asie-Pacifik, kde rostla spotřeba piva Tiger až o 18 % na 24,5 mhl. Důvodem tohoto rychlého tempa je rozšiřující se střední třída obyvatelstva a její nově nabytá kupní síla. Západní Evropa, pro Heineken největší trh generující téměř 50 % tržeb, vykázal organický růst prodeje piva na úrovni 0,7 % v celkovém objemu 79 mhl. Heineken globálně prodal 200 mhl piva s 3% organickým růstem. Prémiový segment rostl o 4 % na 32 mhl.



Do dalšího roku očekává management rozšíření provozní marže o přibližně 40 bps v linii se střednědobými cíli. Měnové výkyvy by měly mít podobný dopad jako v předešlém roce 2016, kdy byl provozní zisk zatížen 75 mil. EUR. Výše kapitálových výdajů se změní jen mírně, držet by se měly těsně pod 2 mld. EUR, přičemž v roce 2016 dosáhly 1,8 mld. EUR. Heineken v současnosti rychle expanduje – v Brazílii jedná o odkupu aktivit svého rivala Kirin, v UK probíhá akvizice sítě hospod Punch Taverns a ve Vietnamu vyjádřil zájem o podíl v Saigon Beer Alcohol Beverage Corp., což je největší tamní prodejce piva. Akcie zareagovaly na oznámení 3,5% růstem ceny.



USA:



PepsiCo



Výrobce slazených nápojů Pepsi vygeneroval v období 4Q16 tržby ve výši 19,5 mld. USD (+5% YoY) při tržním konsensu ve stejné linii. Spodní řádky výsledovky navzdory širší provozní marži (+90 bps YoY na 13,4 %) nedokázaly po očištění o jednorázové položky naplnit predikce (čistý zisk na akcii 0,97 USD proti 1,16 USD). Po započtení těchto položek se však výsledek vylepší a čistý zisk na akcii dosahuje 13% YoY růstu na 1,2 USD, což je 4c nad očekáváními.



Výsledky Coca-Cola pro srovnání: tržby 9,4 mld. USD (-6 % YoY) při konsensu 8,9 mld. USD a čistý zisk na akcii 0,37 USD (-2,5 % YoY) při konsensu 0,44 USD.



Provozní zisk táhly zejména dva největší segmenty, Frito-Lay North America a North America Beverages, jež vytváří téměř 80 % celkového provozního zisku. FLNA vyrábí malé občerstvení (brambůrky apod.) a jeho provozní zisk narostl bezmála o 10 % YoY na 1,4 mld. USD. NAB (nápoje pro severoamerický trh) hospodařil s až 13% YoY růstem na 0,7 mld. USD.



PepsiCo i jeho odvěký konkurent Coca-Cola se v současnosti soustředí na rozvoj prodeje zdravých nápojů a pochutin poté, co se spotřeba slazených nápojů propadla na 30letá minima. Výhodou těchto produktů je, že sebou často přinášejí silnější marže, jelikož zákazníci jsou ochotni si připlatit. V USA navíc některé státy zavedly na slazené nápoje daň z obsaženého cukru, o čemž se diskutuje také v Evropě.



Výhled na rok 2017 je pro Pepsi typicky konzervativní – jádrový čistý zisk na akcii na úrovni 5,09 USD při konsensu 5,16 USD by tak nemusel vyvolat žádné markantní propady na akciovém trhu. Provozní cashflow by se měl pohybovat v okolí 10 mld. USD a volný cashflow 7 mld. USD. Akcie PepsiCo po prvotním propadu stoupají a v současnosti se nacházejí 1 % pod včerejší zavírací cenou.



American International Group



Americká pojišťovací společnost ukončila kvartál se záporným čistým ziskem na akcii (-2,72 USD) a daleko pod tržním konsensem (0,42 USD). Na vrub se to dá připsat vytvoření rezerv pro budoucí nároky na pojistné plnění v hodnotě 5,6 mld. USD.



Problematickým se jeví také nárůst accident year loss ratio (poměr vyplaceného pojistného plnění a příjmů z pojistného), které dosáhlo 108 % (+13 p.b. YoY), což znamená, že AIG v současnosti vyplácí víc, než přijímá. Hlavní zásluhu na tom nese komerční pojištění, které vytváří 55 % tržeb. V jeho případě tento ukazatel stoupl o 12 p.b. na 78 %. Komerční pojištění stálo také za větší části z uvedených rezerv ve výši 5,6 mld. USD.



Dobrou zprávou je, že management pokračuje v programu zpětného odkupu akcií, který je součástí plánu vrátit akcionářům do konce roku 2017 až 25 mld. USD. Zpětný odkup akcií byl navýšen na 3,5 mld. USD. V rámci tohoto plánu AIG zeštíhluje výdaje, snaží se zvýšit profitabilitu a přesunout svoji pozornost na nové typy pojištění (např. pojištění proti zanedbání zdravotní péče). AIG po špatných výsledcích odepisuje 9 %.