Japonští věřitelé USA se zbavovali tamních dluhopisů nejvíce od r. 2013

Japonské patří dlouhodobě mezi největší americké věřitele. Podle dostupných statistik se tamní investoři zbavovali v prosinci US Treasuries nejvíce za poslední 4 roky. Odklon od "bezpečných" amerických vládních dluhopisů přitom není otázkou Japonska a probíhá v podstatě v celosvětovém měřítku.Celkově USA mají vydané vládní dluhopisy za 13,9 biliónu USD . V rukou zahraničních investorů je celkem 5,94 biliónu USD , což odpovídá cca 43% vydaného objemu (oproti 56% v roce 2008).Celkově se jejich objem v držení zahraničních investorů v roce 2016 snížil v čistém vyjádření o 201,9 mld. USD a klesal již druhým rokem v řadě.Japonští investoři v prosinci prodali čistého za 21,3 mld. USD a celkově země stále drží kolem 1,1 biliónu USD . Pokles byl prvním od roku 2014. Investoři zajišťující se dluhopisy vůči pohybu dolaru ve 4Q tratili kolem 4,7%, což bylo nejvíce za poslední 3 dekády.Čína držící kolem 1 biliónu prodává US dluhopisy již od poloviny loňského roku a jejich množství je na 7letém minimu.Snižující se atraktivita US Treasuries vychází především z přebytku cenných papírů na trhu a také z růstu dolarových sazeb a celkem jasného výhledu jejich dalšího pohybu tímto směrem, jež dále snižuje zahraniční poptávku.