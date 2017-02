Proč neinvestovat podle Daniela Gladiše?

Nechat si poradit od úspěšného investora nebo manažera fondu je lákavé. Investičních guruů, kteří se snaží vyvolat dojem úspěšného investora, je po světě nespočet, ale jen někteří jsou opravdu úspěšní. I v Česku je takových dost a dost. Příkladem je Daniel Gladiš, investice do jeho fondu totiž není v posledních letech žádné terno.

Daniel Gladiš je mezi investory v české kotlině poměrně známý. Byl u založení společnosti Atlantik FT, poté působil jako ředitel a předseda představenstva ABN AMRO Asset Management. V září 2004 založil Vltava Fund, první hedgeový fond ve střední Evropě (podle Forbesu), a díky jednomu velice úspěšnému roku (bohužel jen jednomu) se mu dokonce podařilo dostat do povědomí investorů v zahraničí. Auru úspěšného investora se mu od té doby daří poměrně úspěšně přiživovat. Bohužel to nedělají pouze média (která o něm psala jako o českém Buffettovi či nejúspěšnějším hodnotovém investorovi v Česku), ale také on sám ve svých komentářích a dopisech klientům fondu.

Výsledky fondu Vltava v posledních letech takovému renomé neodpovídají. Aura úspěšného investora utrpěla velké trhliny, ale sám Daniel Gladiš si to v poledních letech nechce připustit a svým investorům každý rok předkládá výroční zprávu, v níž píše o svém fondu jako jednom z nejúspěšnějších akciových fondů na světě. Za posledních šest let přitom fond svou výkonností pouze jednou překonal široký americký akciový index S&P 500, určitě tedy nepatří mezi nejziskovější akciové fondy na trhu.

Výkonnost fondu Vltava a indexu S&P 500 od září 2004 do konce roku 2016 Zdroj: Bloomberg