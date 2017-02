Trump chce, aby se Krym vrátil Ukrajině. FBI mezitím vyšetřuje lidi z jeho kampaně za kontakty s Rusy

Mluvčí Bílého domu uvedl, že Rusko by mělo podle nového amerického prezidenta Donalda Trumpa vrátit Krym Ukrajině. Zároveň se však dál šíří spekulace ohledně napojení lidí z okruhu Trumpovy kampaně na ruské představitele, mimo jiné i na příslušníky tajných služeb. Nikdo ze zmíněných poradců však nefiguruje v Trumpově administrativě, kromě již odešedšího bývalého poradce pro národní bezpečnost Flynna. Toho nyní chce vyzpovídat Kongres.



V úterý Trump prostřednictvím svého mluvčího Seana Spicera uvedl, že očekává navrácení poloostrova Krym ukrajinské vládě a deeskalaci násilí na východě země. Poloostrov Krym anektovala Ruská federace v roce 2014 po vojenské intervenci a referendu, které bylo odmítnuto většinou mezinárodní komunity jako ilegální a nelegitimní. Moskva poté pomohla rozdmýchat násilí na východě Ukrajiny, kde teď existují dvě neuznané „lidové republiky“.



Trumpův výrok je překvapením pro všechny, kdo očekávali smířlivější tón vůči Rusku. Stvrdil tak však slova velvyslankyně USA při Organizaci spojených národů Nikki Haleyové, která před Radou bezpečnosti kritizovala Rusko za okupaci Krymu už na začátku měsíce. I přes přátelská vyjádření vůči svému ruskému protějšku Vladimiru Putinovi a ústupky v Sýrii se tak zdá, že Trump bude ve věci Ukrajiny dodržovat dosavadní protiruskou linku. Za poznamenání stojí, že daleko radikálnější přístup k Rusku, než zastávala Obamova administrativa, navrhovali členové Kongresu v čele například s republikánem McCainem. K tomuto křídlu republikánské strany se tak Trump ohledně Ukrajiny nyní zjevně přiklání.



Zároveň se opět začaly vynořovat spekulace o vazbách lidí okolo Trumpa na Rusko. První obětí těchto kontaktů se stal bývalý generál Flynn, ještě před pár dny Trumpův poradce pro národní bezpečnost. Ještě před Trumpovou inaugurací měl mít rozhovor s ruským velvyslancem v USA o protiruských sankcích a posléze měl o obsahu tohoto rozhovoru lhát viceprezidentovi Miku Pencovi. Kongresmani chtějí, aby před nimi Flynn vypovídal.



Deník New York Times (který před volbami podporoval protikandidátku Clintonovou) s odvoláním na několik zdrojů z americké bezpečnostní komunity uvedl, že vyšetřovatelé z FBI na základě informací tajné služby NSA, zabývající se odposlechy, prověřují kontakty několika dalších lidí z Trumpova okruhu s ruskými představiteli a tajnými službami. Mezi těmi jmenovanými jsou volební poradci Carter Page a Roger Stone. Fakt, že nezastávají v Trumpově administrativě žádné pozice a že do kontaktu s ruskou rozvědkou mohli přijít i nevědomě tak z aféry však nečiní žádný velký skandál.



Ruský tisk mezitím interpretoval odvolání Flynna jako snahu některých kruhů v USA poškodit vztahy mezi Ruskem a USA v době, kdy může dojít díky Trumpovi k opětovnému sblížení.