Boj politiků s operátory? Skandál na skandál: Odjeďte do Polska!

Že jsou v Česku ceny dat a volání předražené, ví v této zemi už každý. Přiznala to vláda, premiér i Český telekomunikační úřad (ČTÚ). A protože se blíží volby a mobilní telefon má prakticky každý volič, politici se probrali a slibují i žádají slevu.

Pozoruhodné je, že se ANO i ČSSD probraly až po třech letech u vlády. Do té doby šly obě strany operátorům na ruku a zákazníky naopak poškozovaly. Poprvé to udělalo ANO v roce 2014 prostřednictvím svého novopečeného poslance Stanislava Pflégera. Ten tehdy vytvořil a prosadil pozměňovací návrh zákona, který výrazně oslabil pozici zákazníků vůči operátorům. Pfléger pak dokonce bezelstně přiznal, že změnu zákona mu doporučili sami operátoři.

Na ČSSD přišla řada loni. Na jaře se senátoři pokusili postavení zákazníků posílit a připravili další změnu zákona. Tentokrát ve prospěch zákazníků. Ministr průmyslu Jan Mládek novelu nejdřív nadšeně podporoval, a vzápětí hned otočil. Senátoři ČSSD návrh shodili ze stolu, hlasovali pro něj jen tři.

Ministr Mládek (ČSSD) pak slíbil, že připraví komplexní nový vládní návrh a trápení zákazníků tak strana, senátoři i ministr nejméně o rok prodloužili. A co víc - teď sice ministerstvo průmyslu představilo svou novelu zákona, ale slibované posílení práv zákazníků v ní není!

Aby toho nebylo málo, provalilo se, že ministr Mládek a jeho vyjednavači v Bruselu proti tlaku celé Evropy skandálně lobovali za zachování roamingu a dokonce za zvýšení jeho cen. Nutno dodat, že neúspěšně. Ministr Mládek se ale ve skandálu ještě dokonale porochnil, když prohlásil, že "roaming je elitářská záležitost" pro pět procent lidí, kteří někdy cestují.

Ani tím ale Mládkovy průšvihy neskončily. Jeho náměstek Lubomír Bokštefl si v rozhovoru pro Aktuálně.cz dovolil být nebývale upřímný, když na dotaz, proč nemáme stejně nízké ceny jako v Poslku řekl: "Chcete služby jako v Polsku - odjeďte do Polska."

Skandál se pokusil utišit i premiér Bohuslav Sobotka. Na Twitteru označil odpověď náměstka za neuvěřitelně hloupou:

Odpověď nám.Bokštefla ohledně mobilních služeb byla neuvěřitelně hloupá a úplně v rozporu s politikou vlády.Tlačíme na levnější mobil. data! — Bohuslav Sobotka (@SlavekSobotka) 14. února 2017

Očekávalo se, že kontroverzní výrok by mohl vést až k vyhazovu náměstka Bokštefla, ale opět zasáhl ministr Mládek. Bokšteflovi sice udělil důtku, ale za jeho chybu letěl někdo jiný. Mládek vyhodil ředitele komunikace Romana Proroka, protože náměstkovi "neposkytl dostatečnou mediální přípravu a podporu".

A jak to tedy s daty a voláním v Česku bude? Nespokojenost veřejnosti a soustředěný tlak politiků i ČTÚ zřejmě nakonec povede ke snížení cen. Chystaná vládní novela přinese několik změn - i když nejsou tak zásadní a jak je uvedeno výše, chybí v nich posílení postavení zákazníka vůči operátorům.

Premiér Bohuslav Sobotka chce ve Sněmovně zrychleně prosadit novelu zákona o elektronických komunikacích. Například přenos čísla by mohl být rychlejší než navrhovaných deset dnů. Snazší přenositelnost telefonního čísla by podle představ předkladatelů měla vést k efektivnějšímu konkurenčnímu prostředí. Technicky je možné telefonní číslo mezi operátory přenést během čtyř dnů. Desetidenní lhůta je tak kompromis vyjednaný se zástupci operátorů, uvedl však Milan Borovička, právní zástupce časopisu dTest, který se ochraně spotřebitele dlouhodobě věnuje.

Premiér Bohuslav Sobotka letos uvedl, že Česko patří v Evropě mezi třetinu zemí, kde jsou mobilní data nejdražší. Podle premiéra jsou zde data o polovinu dražší, než je průměr v EU. Jím podporovaný návrh novely telekomunikačního zákona by měl rozšířit pravomoci ČTÚ, který by nově směl místo současných 20 milionů uložit sankci do 50 milionů korun. Další tlak na snížení cen by podle něj mohlo přinést to, kdyby stát v souvislosti s přechodem na DVB-T2 nabídl k prodeji uvolněnou frekvenci 700 MHz, a umožnil tak příchod čtvrtého plnohodnotného mobilního operátora.