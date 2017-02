Dolar ještě těží ze včerejších zpráv, na libru dolehla nová data

Včerejší slova zástupců Fedu, především jeho předsedkyně, pomohla vzhůru dluhopisovým výnosům a podpořila dolar. Trh Fed Funds futures ale sázky na dřívější utažení měnové politiky nezvedl a ani nezačal počítat v s výraznějším zvyšováním sazeb. Stále se kloní, podobně jako my, ke dvěma zvýšením během letošního roku.



Dolar však i dnes ráno navyšuje své zisky k euru a jenu. Pár libra-dolar míří dolů opět po britských datech. Tentokrát za očekáváními zaostal prosincový růst mezd. Britská měna se k dolaru nachází na úrovni 1,2430, eurodolar se obchoduje na 1,0555 a dolar-jen na 114,45. Dnešek přinese odpoledne další komentáře centrálních bankéřů. Janet Yellenová tentokrát vystoupí ve Sněmovně reprezentantů, ale půjde o opakování podle včerejších not a těžko se dozvíme něco navíc.

#Yellenová: Čekat moc dlouho by byla chyba, #Fed posoudí situaci na příštích setkáních - https://t.co/IKSquKA16a pic.twitter.com/iiATeP9b9p — Patria.cz (@PatriaCZ) February 14, 2017

Na programu jsou také důležitá data. Americký maloobchod by se měl na úrovni očištěných čísel zvednout po slabším prosinci, ale celkové tržby budou hodně brzdit slabé prodeje aut. Od inflace v USA čekáme další zrychlení, přičemž jádrový index by měl udržet tempo nad 2 procenty. Průmyslová výroba to bude mít těžké s dalším růstem z vyššího prosincového základu, takže i očekávanou stagnaci bychom hodnotili jako poměrně dobrý výsledek, který by nenarušil představu o oživení tohoto sektoru.



Česká koruna ani dnes nemění svou pozici těsně nad 27,00. V regionu sledujeme menší zisky u zlotého. Zlato dnes mírně zdražuje.

Přehled kurzů nejdůležitějších měn dnes v 10:46 SEČ: Střední Evropa kurz změna (%)* denní maximum denní minimum CZK/EUR 27.0201 -0.0033 26.9960 26.9955 CZK/USD 25.5984 0.2036 25.6158 25.5246 HUF/EUR 308.1300 -0.1362 308.4100 307.8200 PLN/EUR 4.3007 -0.0415 4.3099 4.2983

Asie kurz změna (%)* denní maximum denní minimum CNY/EUR 7.2499 -0.1847 7.2691 7.2444 JPY/EUR 120.7950 0.2740 121.1800 120.7200 JPY/USD 114.4400 0.2146 114.5940 114.3800

USA, Evropa kurz změna (%)* denní maximum denní minimum GBP/EUR 0.8492 0.1380 0.8494 0.8433 CHF/EUR 1.0642 -0.0488 1.0659 1.0640 NOK/EUR 8.8612 -0.3162 8.8934 8.8614 SEK/EUR 9.4642 0.1026 9.4719 9.4084 USD/EUR 1.0555 -0.2061 1.0581 1.0546

Ostatní kurz změna (%)* denní maximum denní minimum AUD/USD 1.3014 -0.1822 1.3063 1.3006 CAD/USD 1.3075 0.0153 1.3082 1.3062

* vůči závěru evropského obchodování z předchozího dne



Pozn. Aktuální kurzy měn najdete v sekci Měny&Sazby - Online - Měny