Sázka na českou korunu je za vrcholem a spekulanti, kteří vsadili až v lednu, jsou ve ztrátě

Domnívám se, že vrchol aktivity spekulantů co do objemu měsíčního růstu objemu spekulací byl již v lednu. Zpráva o tom, jak je nákup koruny proti euru obchodem roku 2017 proběhla nejen titulními stránkami českých médií, ale byla také na Bloombergu, Reuters a podobně, tedy proběhla i světovými médii. V lednu byla tedy jakási bublina sentimentu tohoto obchodu a nyní jsme již za vrcholem. Kdo chtěl, již si zaspekuloval. Nyní naopak na již otevřených obchodech spekulanti výrazně ztrácí, takže jsou pod psychickým tlakem, váhají spíše, zda část pozic neuzavřít, než že by měli chuť přidávat nové. Ztráty plynou jak z růstu úrokových sazeb (tedy poklesu cen 1letých a 2letých dluhopisů, do kterých většina spekulantů pravděpodobně uložila české koruny), tak z růstu křivky eurodolarových futures, která se posunula na 1letém horizontu o cca 15 haléřů na 1letém kontraktu, tj. trh očekává menší růst CZK, a spekulanti tak zhruba o tuto částku přišli. Posuny obou sazeb naznačují, že obchod je již za svým vrcholem.

Martin Vlček

Analytik​​

BH Securities a.s.