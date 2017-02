ČSSD prosazuje zavedení bankovní daně, chce až 11 mld. ročně

Podobně jako v Rakousku by se dle návrhu měla daň odvádět na bázi výše aktiv. Do 50 mld. Kč aktiv by sazba činila 0,05 %, v pásmu 50 – 100 mld. Kč 0,1 %, v rozmezí 100 – 300 mld. Kč 0,2 % a nad hranicí 300 mld. Kč by byla aktiva dodatečně zdaněna 0,3 %. Jedná se o oprášení staršího tématu sektorových daní, které se zdá být jedním z hlavních bodů volebního programu ČSSD. Návrh již stihly zkritizovat KSČM a pravicová opozice. Ministr financí Andrej Babiš sektorovou daň nepovažuje za dobrý nápad, proti se staví také KDUČSL.