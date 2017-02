Středeční obchodní seance 15. 2. 2017

Středa 15. 2. 2017 ---------------------------------

USA: DJIA (+0,45 %), S&P500 (+0,40 %) a NASDAQ (+0,32 %).

Evropa: DAX (-0,02 %), CAC40 (+0,16 %), FTSE 100 (-0,14 %).

Čína: Hang Seng (+1,12 %), Shanghai Comp. (-0,20 %), CSI 300 (-0,41 %).

Japonsko: Nikkei 225 (+1,03 %).

-------------------------------------------------------------

Makroekonomický kalendář

-------------------------------------------------------------

GBP: (10:30) – Statistiky z trhu práce

EUR (11:00) – Obchodní bilance

USA: (14:30) – Indexy spotřebitelských cen CPI

USA: (14:30) – Maloobchodní tržby

USA: (15:15) – Průmyslová produkce

FED: (16:00) – Janet Yellen (Bankovní komise amerického senátu, Washington DC – den 2)

/CL: (16:30) – EIA týdenní změna počtu zásob ropy: oček. +3,7 M, min. +13,83 M

-------------------------------------------------------------

/CL: (14. 2. 17) – API týdenní změna počtu zásob ropy: +9,94 M, oček. +3,5 M, min. +14,23 M

-------------------------------------------------------------

Během úterní obchodní seance pokračovaly americké indexy v růstu už šestý den v řadě a opět zakončily na nových historických maximech. Projev šéfky Fedu před Bankovní komisí na půdě amerického Kongresu pomohl zejména finančnímu sektoru a akciím GS, JPM, MS či BAC. Bankám nadále pomáhá plánované uvolnění regulací Dodd-Frank. Dále se vedlo sektorům zdravotnictví, služeb a základních materiálů. Statistika API týdenní změny zásob ropy přinesla nárůst o 9,94 mil., při očekávání růstu o 3,5 mil. barelů.

JANET YELLEN - Janet Yellen ve svém úvodním projevu připustila, že Fed zřejmě bude muset zvýšit úrokové sazby už na jednom z blížících se zasedání. Přílišné odkládání by podle Yellen bylo nerozumné a později by Fed musel razantně zvýšit tempo růstu, což by mohlo srazit americkou ekonomiku do recese. Přesto podle většiny analytiků byla tato slova příliš optimistická a šance na březnové zvýšení sazeb se nyní nachází na 34 %. Mnohem zajímavější termíny se nabízejí v červnu, září a prosinci, kdy jsou rozhodnutí následovaná tiskovými konferencemi a makroekonomickými projekcemi. Americký dolar zpevňoval na všech hlavních měnových párech. Janet Yellen před Kongresem vystoupí i dnes, přesto už byly všechny zásadní informace zveřejněny během včerejšího odpoledne.

Dnešní obchodní seance bude opět spíše o inflačních datech z USA a statistik z pracovního trhu práce v Británie. Evropské trhy by mohly navázat na optimismus zámořských seancí a spolu se slabým eurem je velká pravděpodobnost, že se pozitivní nálada přelije i na starý kontinent.

Výsledková sezóna Evropa: Danone (BN)

Výsledková sezóna USA: ABX, CSCO, GG, PEP, SODA, TRIP