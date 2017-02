14. února: Tohle potřebujete vědět nejen o úterním obchodování na amerických burzách

Akcie ve Spojených státech v úterý opět uzavřely na nových maximech. Dařilo se zejména bankám, a to díky projevu šéfky Fedu Janet Yellenové na půdě Kongresu. Na nový rekord v úterý opět stouply také akcie Applu.

Dow vzrostl o 0,45 % na nové zavírací maximum 20 504,41 bodu, S&P 500 stoupl o 0,4 % na nové zavírací maximum 2 337,58 bodu a index technologického trhu Nasdaq Composite se zvýšil o 0,32 % na nové zavírací maximum 5 782,57 bodu. Pro indexy Dow a S&P 500 jsou nová zavírací maxima zároveň také novými absolutními maximy, Nasdaq Composite své absolutní maximum posunul na 5 783,09 bodu.

Index volatility VIX v úterý klesl o 2,98 % na 10,74 bodu a výnos 10letých vládních dluhopisů USA se zvýšil o tři a půl bazického bodu na 2,472 %.

Americké akcie (14. února 2017) Zdroj: Google

Janet Yellenová při svém prvním vystoupení v Kongresu od nástupu Donalda Trumpa do prezidentské funkce uvedla, že Fed bude zřejmě muset zvýšit úrokové sazby na jednom z nadcházejících zasedání. Další odkládání zvýšení sazeb by podle ní mohlo být nerozumné, protože později by Fed musel úroky zvyšovat rychleji, a to by mohlo srazit ekonomiku do recese. Růst sazeb je podle ní nutný kvůli dalšímu zvyšování napětí na trhu práce a očekávání růstu inflace. Někteří analytici ale tvrdí, že slova Yellenové byla přespříliš optimistická.

"Očekáváme, že Fed bude nadále spíše reaktivní než proaktivní, a nečekáme proto, že by měl úrokové sazby zvýšit už v květnu či v červnu," říká Wouter Sturkenboom, investiční stratég v Russell Investments. Fed ve své poslední prognóze z prosince odhadl, že letos úrokové sazby zvýší třikrát. Z futures kontraktů je nyní patrné, že březnovému zvýšení sazeb Fedu dávají obchodníci jen zhruba 30% šanci.

Jedním ze sektorů, který by měl z růstu úroků těžit nejvíce, je bankovnictví. Značné zisky si v úterý připsaly akcie finančních domů Goldman Sachs (+1,3 %), JPMorgan Chase (+1,6 %) či Bank of America (+2,82 %).

Akcie Applu (+1,3 %) posilují díky sázkám investorů na to, že firma na trhu uspěje i s novou generací telefonu iPhone, která by podle očekávání měla být představena na podzim.

Na roční maxima se v úterý dostalo více než 10 % titulů z indexu S&P 500, mimo jiné akcie Cisco Systems, Bank of America, Morgan Stanley, Costco Wholesale, American Express nebo Kraft Heinz.

Na dohled rekordního maxima ze září 2014 se dostaly akcie výrobce elektromobilů Tesla Motors (+0,14 %). Vzrostly rovněž cenné papíry automobilky General Motors (+4,84 %) po zprávě, že francouzská firma PSA Group jedná o koupi evropských aktivit GM.